韓國急尋梨泰院夜店顧客但有逾3000人失聯 同志憂歧視抗拒檢測

新冠肺炎（COVID-19）疫情在韓國有回升現象，首爾梨泰院區的夜店爆出集體感染，相關病例升至超過100宗。韓國政府緊急取得近日出入相關夜店的約5500人名單，但至今仍未能聯絡當中逾3000人，原因疑與梨泰院區夜店是同志集中地，部分同志擔心私隱洩漏或遭歧視有關。

此事一方面令政府大為着急，試圖通過信用卡紀錄、通訊紀錄尋找有關人士，另一方面，事件也再讓韓國社會排斥同性戀人士的議題受到關注。

逾3000人失聯

在韓國，與梨泰院區夜店相關的確診個案已經增至101宗，其中64宗個案隸屬首爾市，成為市內第二大的感染群組。

首爾政府一方面緊急要求全國所有夜店酒吧等娛樂場所暫停營業，另一邊廂，政府急尋近期曾經出入有關夜店的5517人，但問題是如今只找到2000多人，尚有3112人未能取得聯絡，部分人的電話未能接通，又有不少人在光顧夜店時留下假電話號碼。

政府出招追蹤通訊紀錄

韓國夜店顧客在等待入場時大多會戴口罩，但在進場後，不少人已摘下口罩，感染風險大增，故此首爾市政府對事件未敢怠慢，包括與警方合作，試圖通過信用卡公司紀錄、通訊紀錄等尋找失聯人士，其中3間流動通訊公司已答應要求，開始追蹤通訊紀錄，預計5月12日向政府提交名單。首爾市政府又警告若曾到訪人員不主動接受檢測，一經發現將被判處200萬韓圜罰款。

同志憂歧視抗拒檢測

當地媒體分析，數千人未敢主動出來接受檢測，是部分同志擔心走出來會變成「出櫃」，或因此受到歧視。事實上，梨泰院向來以夜生活聞名，當地夜店也是不少同志愛好前往耍樂的地方。

雖然韓國法律沒有禁止同性戀，但社會風氣偏保守，一名37歲、任職資訊工程師的同志向《衛報》表示，他曾去過有關夜店，但他擔心一旦出來接受檢測，飯碗便會不保，他稱所屬公司的文化非常反對同性戀，「我的上司與同事曾說所有同性戀者應該放入毒氣室處死」，他擔心若然公司知道他曾到同志夜店，他只能離開公司，他稱「我不太擔心感染病毒，因為我很可能會痊癒，但我不知道（性取向）被發現的話，我能否抵受那些社會的歧視。」

另有一名曾到訪有關夜店的27歲男子稱，他花費了約一周時間才鼓起勇氣去接受檢測，他已在事前練習如何自然地說出「呀，當然我不是同性戀」，他又開始修飾自己的社交網站帳戶，上傳足球員的相片，希望讓自己看來比較像「直男」。

首爾市長朴元淳則表示，政府承諾會提供匿名檢測，不會要求檢測者提供性取向資料，衛生官員並稱「若你遲疑了一天，很多人的生活或會因此而要暫停一整個月」，呼籲有關人士出來接受檢測。

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文章授權轉載自《香港01》