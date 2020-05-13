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WHO：新冠病毒可能永遠不會消失 像愛滋病毒一樣流行

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重啟學校挑戰多 歐洲校園三大隱憂

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
重啟校園是一個國家重啟計畫中的重要環節，然而能否安全重啟，對陸續解封的歐洲各國都是挑戰。（Photo from彭博）
重啟校園是一個國家重啟計畫中的重要環節，然而能否安全重啟，對陸續解封的歐洲各國都是挑戰。（Photo from彭博）

歐洲各國陸續重啟校園，卻面臨三大隱憂。首先，不同學齡有不同的需求，該讓幼童還是青少年先進校園？第二，即使學校制定防疫規則，但稚齡學童是否能理解和遵守複雜的規定？最後，雖然幼童罹患重症的機率小，但更容易成為無症狀傳染者，成為防疫破口。

不同學齡不同需求

《華爾街日報》報導，不同學齡的學生由於需求不同，重啟校園的時機也不同。德國和匈牙利先行開放國高中，以因應考試需求，然而波蘭和法國正好相反，先行開放幼稚園、托兒所等，荷蘭的作法更特別，先開放小學一年級，以及高中最高年級的學生回校園，瑞典則從疫情到現在，都沒有對16歲以下的學生關閉校園。

法國教育部長布朗凱表示，先開放幼齡學童進校園，是考量越小的孩子在家庭暴力中越脆弱，而學校必須盡快重啟以保護學生，且幼童在家會對家長的工作造成負擔，進而影響經濟；德國選擇先讓年紀大的學生回學校，是為了解決棘手的考試問題，尤其5月到6月是期末考期，而年齡大的學生也比較能夠遵守學校的防疫規定，例如確實戴口罩。

稚齡學童難遵守

即使學校準備萬全的防疫規定，但稚齡學童能否理解並遵守，恐怕沒那麼容易。一名來自巴黎西南邊城鎮的母親說，當她細數4歲兒子重返學校時必須遵守的一堆規定，包括每次打噴嚏都要洗手，不能和同學分享玩具，吃午餐時只能一個人坐，她感到相當無力，「我沒辦法就這樣把他送回學校。」

柏林的高中校長多莉絲表示，即使是青少年也難以隨時保持安全距離，連德國的病毒學家庫勒都曾撰文表示，執意開啟學校，用口罩和衛生教育「保護」學生，恐怕對整個世代的孩子都是難以抹滅的創傷。

學童恐成傳播者

《華爾街日報》還指出，早前WHO的研究認為兒童傳染性不高，然而柏林夏米特醫院的病毒研究部門對重啟校園發出警告，指出兒童的病毒傳播不亞於成人，而來自中國深圳的醫學報告指出，兒童出現症狀的機率較低，因此更容易攜帶病毒傳播。

法國教育部長布朗凯警告，兒童雖不易成為重症患者，但卻可能引發其他兒童病症，如川崎氏症、多系統炎症反應綜合症等。美國紐約目前估計有73名相關兒童病例，台灣疫情指揮中心早前也對此回應，這樣的併發症目前只出現在歐美國家，研究資料尚不足，其中和新冠肺炎的關聯還需要更多釐清。

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法國 德國 教育部

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