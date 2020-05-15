【現代愛情】我18他21就定下來？我們先分手五年再決定

專欄簡介：【現代愛情】Modern Love是紐約時報專欄，也譯作「摩登情愛」，由讀者投稿，每周講述一個與愛相關的人情感受、祕密或背叛故事，可能令人鼓舞或令人神傷，包括男女、伴侶、親子間各種愛戀、分離、映照或刻痕。此專欄已有15年歷史，作者涵蓋各種年齡、性別、社經背景及寫作經歷。 現代愛情專欄已延伸發展成書籍和播客，部分篇章於2019年起改編成每集約30分鐘的單元劇，在亞馬遜Prime Video首播，演員包括安海瑟薇、蒂娜費、戴夫帕托等。聯合報取得紐時授權，即日起每周五刊出一篇專欄文章中譯。

他們認為大學就找到一輩子愛的那個人還太早，於是約定下次約會要晚一點，60個月之後。

當我告訴霍爾德，我們應該五年後再碰面，看看屆時他跟我是否還有意在一起，我覺得我只是很務實。我的構想沒那麼浪漫，比較是避免賭太大。

當時我才18歲，康乃爾大學新鮮人，他還沒滿21歲。我們從九月起交往，那時已是隔年春天，我倆很快將各分西東，他回舊金山，我回紐澤西州郊區。即將來臨的分別迫使我們重新檢視兩人關係，我們在宿舍的對話大概是這樣：

我：「我覺得找到『對的人』是件天時、地利、人和的事。如果我們都是對的人，但現在時地不宜，怎麼辦？我們會錯失了機會，感到遺憾。」

他：「所以，你的意思是我們應該待在一起？」

我：「不是。我不想跟我第一個認真交往的人結婚。我的意思是，讓我們給自己第二次機會。我們五年後碰面吧。到時我23，你26，我們再來看看是否想恢復交往。」

霍爾德同意。我們說好，從那個春天起算，五年後再碰面的地點，是位於曼哈坦中城的紐約市公共圖書館，館前左邊往上城方向的石獅處，日期是四月第一個周日下午四點。我們把一張1美元紙鈔撕成兩半，寫下各自己的保證，交給對方。

屆時如果覺得這事尷尬，在公共場所碰面會把任何不想要的親暱減到最低。下午四點也很合理，因為我們可以開始喝個飲料，如果一切順利，就接著吃晚餐，從那裡再續前緣；如果不順利，我們可以分道揚鑣。

紐約市公共圖書館是個感性的選擇：我倆主修英文，花了許多時間與書為伍。而且那是個很容易找到的地標，五年後可能仍舊存在，不像哪個餐廳或酒吧。

我們原本選擇四月第一個周日，但我很快想到那可能是感恩節，我那虔誠天主教徒的媽媽絕不會容忍我那天去紐約市，我家會有家庭聚會。

因此霍爾德和我各自拿回半張1美元紙鈔，把四月劃掉，寫上五月，再交還給對方。

接著我們並未分手。實際上，那年夏天我們繼續交往，還過完接下來整個學年。直到再下去那學期，他休學，住在曼哈坦，我們的關係才終於結束。（我開始跟別人曖昧，他發現了，就那樣。）

在我們再度碰面前，有三年半時間。

我善用那段時間。交往過幾個人，有幾段短暫戀情，迷戀過一些對象。跟其中幾個在一起時，我懷疑「這就是『對的人』嗎？」基於不同的原因，答案從來都不是「是的」。如果霍爾德跟我沒訂下再碰面約會計畫，可能會是「是的」吧？

也許是，也許不是。無論如何，絕大多數我與男性的互動，無論維持多久，都只讓我的感覺更強──霍爾德可能就是那個「對的人」，而我安排了我們的第二次機會真是深謀遠慮。

我們的約定中，有一部分並未寫在紙鈔上：不把此事告訴任何人，這個規則我很快就忘了。某天我跟我最要好的朋友說了，她認為這個計畫很有創意（但有點可憐我當時曖昧的對象）。我也告訴我媽，那就是我的錯了。

到了五年約定日，我住在明尼蘇達州明尼亞波利斯市，為另一段戀情猶豫了幾個月。我和霍爾德那幾年完全沒有聯繫，透過一些共同朋友，我隱約知道他的下落，但那時還沒有手機、網路和電郵，一個時日久遠的年代，你可能真的與人失聯，就算想聯絡也不知如何聯絡對方。

我們之間就是那種情況。

儘管如此，五月第一個周日的前幾天，我搭機返回紐澤西州郊區的家，探望我媽，計畫著周末去紐約市。我姐姐在曼哈坦上西城有間公寓，對我來說，去她那裡住不是什麼稀罕的事，我去紐約時一向往她那裡。

但我媽媽一直暗示我不要去，她說最好在我姐姐不上班的日子才去紐約（我姐那時是餐館員工，周末最忙）。

「不，」我說：「我必須周末去，我周日要跟霍爾德碰面。」

這句話讓媽媽停了下來。「我不知道你們倆還有聯繫。」

「我們一直沒聯繫，」我說：「但我們同意今年五月第一個周日碰面，所以我必須進紐約市。」

「你們什麼時候安排的？」

「五年前。」我說。

「噢，我的天！五年前？你瘋了？他不是住加州嗎？他不會為了這件事一路搭機來紐約。」

「會，他會。我確定他會到紐約市。」

我搭火車進曼哈坦時，我媽媽打電話給我姐姐，催她阻止我繼續，媽媽擔心霍爾德未現身，我會傷心。

當我抵達曼哈坦，我姐說：「你這是把生活過得像場電影，真實人生不照電影那樣演。他甚至會不記得這事，更別說還要搭機4800公里。你是在害自己大失所望。」

我不同意。

那天下午和晚上，姐姐都需要上班，因此我（相當高興地）自己一個人從上西城步行到中城。下午四點前幾分鐘，我置身公共圖書館對街，掃視著館前的一小群人，忽然看見霍爾德朝圖書館台階走去。

我們看到了彼此，微笑揮手。我過了街，我們在石獅前擁抱（後來知道，那隻石獅的名字是堅忍），然後坐在台階上，開始聊起來。

我們的交談持續了兩天。接著霍爾德搭機回加州。

對我們來說，那並不是立刻就「從此以後幸福快樂」。我必須從另一段戀情中抽身出來，霍爾德和我也必須想辦法住在同一個城市。

那年秋天，我因工作，搬到舊金山灣區幾個月。數月後，他搬到明尼亞波利斯市，我們在那裡待了兩年，之後搬到紐約。是的，我們回到美東後結了婚。

我仍拒絕把我們的故事稱之為浪漫。聽過這事的朋友多半誇大細節，說些「你倆10年沒見？」之類的。

其實，那是個五年計畫。而我們真正音信全無只有三年。

或者，朋友們會說：「你們一直知道 ......。」

不，這項約定的重點是，我們一直不知道。即使再碰面之後，我們也過了一陣子才同居。遷到紐約時，我們同意在彼此給出承諾前，得先看看兩人都有工作的情況下，事情如何發展。

千真萬確的是，這故事有助於維繫我們的關係，讓我們度過多次難關。我非常不喜歡用以下這句話來結束這個故事：「很遺憾，這樁婚姻沒維持下去。」 有這樣一個故事，我們當然必須在一起。我們發現，一段浪漫的過去幫助我們留在婚姻裡，直到找到內心的平靜。

我依舊堅持這是個遠見及深謀遠慮的故事，而不是浪漫戀情。我只跟那些並不認為我把生活過得像電影的人，分享我的故事，他們知道，這故事說的是明智之愛，而非不切實際的愛。

多年來，我都這樣總結這個故事：「我認為我只是很務實，給我倆第二次機會。結果證明，那是個不錯的計畫。」

最近有朋友說：「喔，那個計畫或許很務實，但你們兩個都依約現身，這就是浪漫所在。」

他說得對。儘管有人警告，我倆當時完全信任對方，那份信任就定義了這段浪漫之情。我們為彼此現身。

如今，我們已結婚35年，霍爾德依舊為我現身，我也為他現身。那張撕成兩半的美元紙鈔，放在他衣櫥上的一個相框裡。

本文作者卡普蘭（Karen Kaplan）為作家，現住新澤西州薩米特市。原刊於2019年8月23日紐約時報，馮克芸譯。