俄專治新冠醫院 4天2起火災釀6死…都是這個出問題
屋漏偏逢連夜雨，俄國第二大城聖彼得堡專門收治新冠肺炎患者的聖喬治醫院12日發生火災，導致5名患者死亡，150人被迫疏散。
這家醫院3月中旬被改建為專收新冠肺炎患者的醫院，有5000多個床位。俄國RT電視台報導，初步調查顯示，火災原因是一台呼吸器使用到極限難以負荷而短路。火災發生在醫院六樓的加護病房，死者都是使用呼吸器的病人。路透援引俄國塔斯社報導，大火相關調查完成以前，聖喬治醫院將停用Aventa-M型呼吸器。
這是不到一周內，俄國專收新冠肺炎患者的醫院發生的第二起火災。首都莫斯科9日有一家醫院因呼吸器短路引發火災，造成一名年長婦女死亡，295人被迫疏散。
塔斯社報導，執法部門人士透露，引發這兩起火災的呼吸器，都在俄國烏拉地區同一家工廠製造。俄國政府表示，將調查這兩家醫院呼吸器的品質與安全性。
俄國呼吸器存量相對充足，而且從疫情爆發以來就增產呼吸器，不過專家指出，在大城市之外使用的許多呼吸器都已老舊。塔斯社報導，據說引發聖喬治醫院火災的這個呼吸器是新的，本月才投入使用。
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