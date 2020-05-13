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重建旅遊產業！泰擬徵旅遊稅 每人不超過300泰銖

世界日報 / 編譯中心／曼谷12日電
泰國重建旅遊產業鏈，政府研擬對入境的外國旅客徵收旅遊稅，每人不超過300泰銖。圖為一名顧客在曼谷市場使用商鋪免費提供的洗手液消毒。（新華社）
泰國重建旅遊產業鏈，政府研擬對入境的外國旅客徵收旅遊稅，每人不超過300泰銖。圖為一名顧客在曼谷市場使用商鋪免費提供的洗手液消毒。（新華社）

新冠肺炎重挫旅遊業，泰國政府研擬對入境的外國旅客徵收旅遊稅，每人不超過300泰銖（約9.3美元），稅收將用來發展泰國的旅遊產業鏈，並提供旅客旅遊期間的安全保護。

泰國政府原先準備在去年底對訪泰的外國旅客開徵旅遊稅，每人不超過100泰銖。但由於去年泰銖強勢升值，已對觀光業造成影響，泰國政府決定去年不徵收旅遊稅。

不過泰國政府最近再度研擬徵收旅遊稅。曼谷郵報（Bangkok Post）報導，觀光暨體育部長皮帕表示，旅客由陸海空口岸赴泰國都要徵收旅遊稅，搭乘飛機的旅客會附加在機票價格內，由陸路和海路的旅客如何徵收尚在研議。

旅遊稅收入將挹注在觀光暨體育部管理的旅遊基金，用來重建和發展泰國的旅遊產業鏈，並提供旅客旅遊期間的安全保護，可能會涵蓋新型冠狀肺炎的保險。

這是泰國20年國家戰略計畫的一部分，政府各單位必須想辦法增加收入，以維持和穩定國家經濟發展。

皮帕表示，新冠肺炎疫情已經嚴重影響大家對旅遊的信心，旅遊基金將撥出預算，讓政府機關可以照顧被疫情影響的旅客。

皮帕表示，觀光暨體育部已經請納黎萱大學（Naresuan Univerity）研究合理的旅遊稅數額。觀光暨體育部預估一個人不會超過300泰銖；皮帕個人則主張應落在100到200泰銖之間。

等研究完成後，觀光暨體育部將會把提案送交內閣會議批准。觀光暨體育部希望在今年第四季前可以宣布此方案。

觀光局局長育他薩（Yuthasak Supasorn）認為，只要泰國提出一個清楚的計畫，如何有效利用旅遊基金，而且能讓國際旅客受惠，實施旅遊稅就應該不會有任何障礙。

泰國去年的國際觀光客人次為3980萬，達到歷史新高，泰國觀光局預估今年約在1400萬到1600萬人次之間，是近14年來最低。

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