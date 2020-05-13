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日男後院地上有個行李箱蓋？打開一看竟是個人避難所

聯合新聞網 / 綜合報導
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日本一名男子在自家後院蓋了一個地下室作為避難所之用，經推特分享後引起日本網友討論，認為這真是夢想中的獨處房間，雖然內部很小但裝潢像是膠囊旅館，讓人即使在這裡待上一段時間，也不會有不舒服的壓抑感。

該名男子花費300萬日元（約台幣83萬元，不含建設成本），裝潢這間地下室，主要是作為避難室之用，但也能當作想獨處時待上幾小時的秘密空間，仔細一看，地下室的「門口」幾乎像是一個形似行李箱的大蓋子，讓人不輕易察覺到這裡有個私人空間。男子在地下室內放了許多食物和生活用品，在急難時能來這躲避。

多數網友讚男子很具巧思，走進去溫暖的燈光，打破了地下室一般給人潮濕狹窄的刻板印象，但也有人想到若是地震來時，如何在瓦礫埋住出口時自行逃脫？若是遇到海嘯不是不管用嗎？還有人建議，最好設有兩個出口，才更有利於逃生。有人提出，萬一不小心把車子停在上面怎麼辦？不就慘了嗎？

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日本 地震 海嘯

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