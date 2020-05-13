快訊

航艦染疫戰力空隙？美軍「超前部署」升級武備

男網咖身亡疑確診「3小時速火化」 指揮中心坦言有誤解

聽新聞
test
0:00 / 0:00

植物學家粉筆塗鴉地板？ 他們介紹野生植物「不只是草」

聯合新聞網 / 綜合報導
英法兩國日前刮起「粉筆植物學」風潮，令許多民眾紛紛開始重新看待路邊的野花野草。圖／More Than Weeds
英法兩國日前刮起「粉筆植物學」風潮，令許多民眾紛紛開始重新看待路邊的野花野草。圖／More Than Weeds

新型冠狀病毒爆發以來，許多國家意外地出現生態復甦之事，讓不少民眾紛紛關心起周遭的生態環境。在英、法兩國，日前更是興起一股新的風潮，讓植物學家們帶著粉筆走上街頭，為路邊的野生植物寫下他們的名字，希望能夠推廣民眾認識生態。

根據衛報報導，這股風潮最初出現在法國，土魯斯自然史博物館的學者裴瑟（Boris Presseq）便指出，他希望提升民眾對野生植物的注意力，「有些從來不曾注意過野生植物的人，如今都告訴我，他們的視野因此產生了變化。」

如今這頗風潮也被旅英法國學者蘇菲・洛潔爾（Sophie Leguil）帶往英國開展，她受到植物學組織「植物學網絡（Tela-Botanica）」在法國舉辦的「我街野情（Sauvages de ma rue）」活動啟發，發起了「不只是草（More Than Weeds）」計畫，甚至還取得了當地政府的允許，讓她能夠在高速公路上，用粉筆記錄植物備受遺忘的名字。

在英國，粉筆塗鴉是違法的行為，無論是跳房子、藝術創作，甚至是植物學教育都一樣，「我希望能夠獲得更多的權限，推廣這項活動。」洛潔爾表示，「長期以來人們對植物視而不見，我認為這項活動能夠讓這些人產生不同的看法。」

英國的保育機構「植物生活（Plantlife）」發言人崔佛・戴恩斯（Trevor Dines）也在受訪中表示，雖然他們不鼓勵違法的行為，但「將植物的名字塗鴉在地上所造成的效果的確不俗。我們彷彿看見植物在我們的世界裡主張起自己的存在。」

一名匿名的「粉筆植物學家」也表示，「『粉筆植物學』可以讓人迅速地建立起和自然之間的關係：它會引導人們往上看、注意到這些樹、葉子、昆蟲和天空。這些都是對心理健康很有幫助的事物，尤其是當大家都已經為疫情精疲力盡的時候。」

延伸閱讀

阿伯醫院哈菸辯「只是呼兩口」 護理師警告：點燃純氧會火災

「無頭機械狗」現身公園巡邏估人潮 網友：毛骨悚然

亞洲「殺人蜂」入侵北美屠殺蜜蜂 專家憂引發養蜂業浩劫

影／休業50天皮製品發霉慘不忍睹 馬國商場回應：全丟了

相關新聞

電影揭東德情報局內幕 竊聽員如何自我救贖？

2006年，影史上首部將前東德國家情報局「史塔西」（Stasi）搬上銀幕的電影《竊聽風暴》（The Lives of Others）問世，片中講述了柏林圍牆倒塌前五年（1984年）的東德，整個社會籠罩在國家安全局的高壓統治下，人們謹小慎微，就連平常在飯桌上不小心開個玩笑都有可能惹來殺身之禍。

影／遊客因疫情卻步 奈良鹿群獨享櫻花滿開美景

受到新冠肺炎疫情影響，日本各地先後頒布緊急狀態宣言，奈良縣的觀光人潮明顯減少許多，知名的奈良公園更變成鹿群的天下。一位日...

日男後院地上有個行李箱蓋？打開一看竟是個人避難所

日本一名男子在自家後院蓋了一個地下室作為避難所之用，經推特分享後引起日本網友討論，認為這真是夢想中的獨處房間，雖然內部很小但裝潢像是膠囊旅館，讓人即使在這裡待上一段時間，也不會有不舒服的壓抑感。

疫情下的新加坡 科技防疫重啟經濟為關鍵下半場

疫情重創新加坡各行業，執行阻斷措施雖讓社區感染與移工宿舍疫情逐漸受控，但...

疫情衝擊基層勞工 泰國食物分享櫃助人度難關

在曼谷素坤逸路（Sukhumvit）路邊，一個櫥櫃裝滿了米、泡麵和罐頭等民生用品，不少民眾帶著孩子默默拿取簡單的食物後就...

俄專治新冠醫院 4天2起火災釀6死…都是這個出問題

屋漏偏逢連夜雨，俄國第二大城聖彼得堡專門收治新冠肺炎患者的聖喬治醫院12日發生火災，導致5名患者死亡，150人被迫疏散。

重建旅遊產業！泰擬徵旅遊稅 每人不超過300泰銖

新冠肺炎重挫旅遊業，泰國政府研擬對入境的外國旅客徵收旅遊稅，每人不超過300泰銖（約9.3美元），稅收將用來發展泰國的旅遊產業鏈，並提供旅客旅遊期間的安全保護。

步步驚心防疫中：馬來西亞「300萬非法外勞」趁疫大搜捕

「防疫期間，步步為營。」照片中的場景，是在馬來西亞首都吉隆坡的「社區防疫封鎖」，一隻街貓正鑽入封區用的蛇籠，驚險而輕巧地穿梭在鋒利刀片之間。為了避免疫情擴散，馬來西亞自3月開始進入「鎖國狀態」，除了暫停陸空邊境交通、拒絕所有外國人入境，大馬政府亦持續限制國民移動，並罕見卻極其爭議與風險地，大舉搜捕境內高達300萬名的「非法外勞」。

後疫情世界 旅行會是什麼樣子？

原本缺乏成長的動力的經濟體期待國外旅遊熱潮，可以刺激國內疲弱的消費市場，但沒想到一場新病毒讓全球旅遊業瞬間降到冰點。聯合國世界旅遊組織估計，國際旅遊規模將年減 80%，至少 100 萬個就業崗位受到威脅。

印尼18歲少女疑與堂兄有染 遭兩親兄長「榮譽處決」

印尼南蘇拉威西省（South Sulawesi）班塔恩縣（Bantaeng）上周六（9日）發生「榮譽殺人」（honour killing）血案，18歲少女羅斯米尼（Rosmini Binti Darwis）因被揭與已婚堂兄有染，慘遭兩名親兄長用木棍及開山刀襲擊，最終失血過多身亡。警方其後拘捕了該兩名涉案男子，控以非法禁錮及謀殺等罪名，一旦罪成，最高可被判處死刑。

疫情竹子斷供 加拿大忍痛送貓熊回中國

因為2019冠狀病毒疾病疫情國際航班大幅減少，加拿大卡加立動物園（Calgary Zoo）的兩隻貓熊已難以吃到新鮮竹子...

日本：禁止體罰 長時間跪坐、不給飯吃都違法

1979年瑞典立法全面禁止體罰後全球風行，到目前為止，已經有50幾個國家明令禁止體罰。日本今年4月施行禁止父母體罰兒童的修正法案，加入「零體罰」國家行列，首相安倍晉三說：「守護孩子的性命，是全體大人的責任。」

熱門新聞

36歲用1.9萬元創業 日本50歲美魔女豪宅震驚網友：狗也活得比我好

供應鏈移出中國？豐田汽車等大廠向日本政府說「No」

愈跌愈深 道瓊收盤大跌457點 美官員對疫情表示悲觀

跑第一！推特員工可以選擇永遠在家工作

美議員推「新冠病毒究責法案」！授權川普制裁中國

MSCI調整…全球標準指數台股納矽力杰 刪潤泰全

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。