植物學家粉筆塗鴉地板？ 他們介紹野生植物「不只是草」

新型冠狀病毒爆發以來，許多國家意外地出現生態復甦之事，讓不少民眾紛紛關心起周遭的生態環境。在英、法兩國，日前更是興起一股新的風潮，讓植物學家們帶著粉筆走上街頭，為路邊的野生植物寫下他們的名字，希望能夠推廣民眾認識生態。

根據衛報報導，這股風潮最初出現在法國，土魯斯自然史博物館的學者裴瑟（Boris Presseq）便指出，他希望提升民眾對野生植物的注意力，「有些從來不曾注意過野生植物的人，如今都告訴我，他們的視野因此產生了變化。」

如今這頗風潮也被旅英法國學者蘇菲・洛潔爾（Sophie Leguil）帶往英國開展，她受到植物學組織「植物學網絡（Tela-Botanica）」在法國舉辦的「我街野情（Sauvages de ma rue）」活動啟發，發起了「不只是草（More Than Weeds）」計畫，甚至還取得了當地政府的允許，讓她能夠在高速公路上，用粉筆記錄植物備受遺忘的名字。

在英國，粉筆塗鴉是違法的行為，無論是跳房子、藝術創作，甚至是植物學教育都一樣，「我希望能夠獲得更多的權限，推廣這項活動。」洛潔爾表示，「長期以來人們對植物視而不見，我認為這項活動能夠讓這些人產生不同的看法。」

英國的保育機構「植物生活（Plantlife）」發言人崔佛・戴恩斯（Trevor Dines）也在受訪中表示，雖然他們不鼓勵違法的行為，但「將植物的名字塗鴉在地上所造成的效果的確不俗。我們彷彿看見植物在我們的世界裡主張起自己的存在。」

一名匿名的「粉筆植物學家」也表示，「『粉筆植物學』可以讓人迅速地建立起和自然之間的關係：它會引導人們往上看、注意到這些樹、葉子、昆蟲和天空。這些都是對心理健康很有幫助的事物，尤其是當大家都已經為疫情精疲力盡的時候。」