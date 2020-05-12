素食主義襲全球 希臘開環保飯店

「疫情肆虐因動物而起，歐洲素食風再現。」希臘首間「環保飯店」問世，提供全素食餐點及使用環境友善產品，包括木吊扇、環保素床墊等。創辦人康提薩表示：「疫情後我們都該思考，享受生活之時，也應避免傷害環境及動物。」「披頭四」保羅麥卡尼及「皇后合唱團」布萊恩梅等名人則大力提倡吃素。

環保飯店「素床墊」

根據《歐洲新聞台》報導，位於希臘米科諾斯島上，外觀純白的「柯柯米飯店」，將成為希臘第一間「環保飯店」，不但提供全素食餐點，所有飯店用物都使用環境友善產品。

柯柯米飯店總共有14間套房，房內裝飾走極簡風，並採用純天然設施，例如木吊扇、紙檯燈及太陽能熱水器，還有用植物做成的「環保素床墊」，如此具有永續性及生態友善性的環境，也展現出疫情後另一種生活型態。創辦人康提薩表示：「疫情後我們都應思考，在享受生活的同時，也該避免傷害環境及動物。」

吃素創造雙贏

據《希臘城市雜誌》報導，飯店內提供的化妝品也是有機的，並裝在可回收的包材中，香薰油則是使用當地植物製成，例如薰衣草、迷迭香、馬鬱蘭、佛手柑等。

蔓延中的新冠肺炎及先前的非洲豬瘟，病毒來源都極有可能是動物。哈佛大學的一份報告指出，實踐環保及吃素不但能讓身體保持健康，更能對環境產生良好助益。歐洲也在近期掀起一陣素食風，「披頭四」保羅麥卡尼及「皇后合唱團」布萊恩梅等名人都大力提倡吃素。

「吃素不但可以避免病毒侵擾的風險，減少豢養牛隻、豬隻也能有效降低溫室氣體產生。」哈佛大學教授威列特指出。

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