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小賈斯汀舊豪宅在推特引熱議 網驚呼：根本復仇者聯盟總部
新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，歐美許多國家為了防疫都呼籲民眾待在家中，減少外出。不少藝人因受到疫情影響，取消原本的演出，改成待在家中與粉絲互動，而房子內部的環境也就因此曝了光。加拿大歌手小賈斯汀（Justin Bieber）與老婆海莉（Hailey Bieber）就改在家中「放閃」，時常在IG上PO出許多親密的合照，甚至開始玩起抖音（Tik Tok）與粉絲互動，不過這也讓小賈斯汀先前住過的加州豪宅在推特（Twitter）上引起熱議，豪華程度讓大批網友紛紛驚呼「根本復仇者聯盟總部！」
根據《 showbiz cheat sheet 》報導，近日小賈斯汀先前住過的豪宅在推特上掀起討論，奢華的外觀讓眾多網友讚嘆。事實上早在2015年小賈斯汀就以每個月6萬美金（約新臺幣179萬元）租下，這間位於加州羅馬琳達（Loma Linda Drive）的豪宅，是由建築師尼爾斯（Ed Niles）設計並於2009年建成，內部擁有6間臥室、6間半浴室、一部電梯、一個無邊泳池和一個可容納6輛車的車庫，不過最特別的還是由玻璃覆蓋的圓頂屋頂，遠看宛如電影復仇者聯盟裡的總部，甚至有網友覺得像是一間大型圖書館或醫院，奢華程度難以想像。
報導中也提到，小賈斯汀為了免於受狗仔隊和粉絲的騷擾而搬家，目前和老婆海莉住在比佛利山莊價值850萬美金（約新臺幣2.5億元）的豪宅中，近期他因在家中表演Parkour（跑酷），讓粉絲可以一窺小賈斯汀的豪宅，奢華程度也與先前的房子不相上下。
biebs moves into avengers hq and the world falls apart— Ben Bonaventura (@TrainPersonally) April 5, 2020
and y'all surprised pic.twitter.com/HuCaLKbdKn
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