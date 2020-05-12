「活像待宰的羊」 護士掀辭職潮：我們不是砲灰！

新冠病毒大流行期間，站在第一線工作崗位照顧患者、搶救生命的醫生與護士，常被民眾稱為「英雄」；然而，在實際狀況裡，越來越多護士因為防護資源嚴重短缺，導致個人及家人面臨遭到病毒感染的高度風險，疫情期間默默選擇辭職；有護士形容自己在醫院上班的心境，如同一隻「被送去宰殺的羊」。

護士交流社群平台Holliblu日前統計顯示，在1000多位接受問卷調查的護士當中，高達62%表示已經辭職或打算辭職。

擔任護士已有28年的華府地區護士凱莉‧史坦頓(Kelly Stanton)便是一例；她接受國家廣播公司(NBC)訪問時說，聯邦政府機關對於保護醫護人員的各種安全措施，從3月初開始便一步步瓦解。

她說，美國疾病管制暨預防中心(CDC)對於醫護人員個人防護裝備(personal protective equipment，縮寫PPE)頒布指南一改再改；她所任職的醫院則由於防護裝備短缺，對護士訂出限量使用規定，原本只能單次使用的裝備，則要求護士重覆使用。

史坦頓說：「自從我當護士以來，從沒看過這種狀況。這是完全出乎意料之外的，甚至連作夢也無法想像。」

史坦頓說，安全規定每更動一次，她便覺得自己活像一隻「被送去宰殺的羊」；育有三名兒女的她，在護士職責與保護家人之間天人交戰，終於在3月底遞出辭呈。

她說，促成辭職決定的最後因素是，萬一造成家人染疫重病或死亡，將是讓她無法承受的結果，「我們不是砲灰，我們是一條條的人命。」

根據「美國護士協會」(American Nurses Association)統計，截至上周為止，全美至少有79名護士因為新冠病毒而喪生。

「如今護士面臨著非常嚴重的道德難題。」「美國護士協會」道德與人權中心主任史托克斯(Liz Stokes)說，疫情肆虐之際，護士每天都在兩個難題之間掙扎著，一邊是要不要善盡職責，照顧患者，另一邊則是要不要犧牲個人安全甚至家人安全，因為自己的工作環境，根本沒有足夠的防護資源。