影／休業50天皮製品發霉慘不忍睹 馬國商場回應：全丟了

隨著新型冠狀病毒疫情逐漸趨緩，自三月起發布外出管制令的馬來西亞，最近宣布將逐步解封。不過，在網路上，卻有網友爆料，因為長時間的封鎖，導致某些購物中心中的皮革如今都已經開始發霉，令網友們不勝唏噓。

Facebook粉絲專頁《沙巴新鮮事》所貼出的幾張照片中，有許多嚴重發霉的皮革製品，包括皮包、鞋子、皮帶、背包等，不但被黴菌嚴重侵蝕，皮革也出現褪色的現象。

眼尖的網友們也指出，這家店應該是位於馬來西亞東部，沙巴州的亞庇曙光商場美羅百貨（KK Metrojaya Suria Saba），這家百貨位於亞庇市的臨海地區。網友們推測，由於長時間的封鎖，缺乏專人保養，加上海邊天氣潮濕、沒有空調保護的前提下，才導致了這樣的狀況發生。

由於長期封鎖未營業，馬來西亞的百貨公司中出現商品發霉的現象。圖／ Facebook

根據馬來西亞媒體詩華日報報導，美羅百貨事後證實，這些照片的確是他們其中一個專櫃的商品。不過，他們也強調，這些照片所拍下的，是他們準備要重新開張前，在商場內部所發現的情況。經理陳卿偉表示，畢竟百貨公司已經休業五十多天，加上這些商品在百貨休業之前就已經被很多顧客碰觸過，接觸到人體的許多微生物，因此會發霉純屬自然現象。

美羅百貨預計在本月十三日才開始重新營業，因此他們在重新開業前，前往商場整理，發現了這批受損的商品，如今這些受損的商品都已經清除，專櫃也已在重新開張前經過消毒，希望顧客們可以安心消費。