毛小孩助三寶退散！研究指出：寵物可降低行車壓力

忙亂混雜的交通往往會讓駕駛人心煩意亂，要是再碰上趕著打卡、接小孩的窘迫情況，恐怕更容易使駕駛人的情緒暴躁、壓力飆升。不過，近期歐洲車廠就有一項研究指出，若是載上毛小孩，不僅能使駕駛人更小心、專注地駕駛車輛，還能有效地降低駕駛人開車的壓力。

根據《Motor1》報導，「Seat UK」針對駕駛人進行的新研究指出，超過二分之一家中有養寵物的車主表示，他們會因為載著寵物更小心地開車。而時常被認為是高風險駕駛的年輕族群，特別是年齡介於18至24歲的年輕駕駛人，更表示自己會因為載著毛小孩，更注意交通號誌及路況。

但年紀越大的駕駛，卻越不會受到寵物的影響，僅有42%超過55歲的駕駛人，會在載著寵物時更小心地開車。研究也指出，倫敦、東北地區的駕駛人最可能因為毛小孩在車上，進而改變自己的駕駛行為。該地區分別有高達70%及66%的民眾表示，自己會因為寵物更謹慎地駕駛。

此外，毛小孩還能減輕駕駛人的壓力，舒緩駕駛時的情緒起伏。有35%的車主表示，毛小孩在車上時，他們會感到更加冷靜，不會有明顯的情緒波動。但大多數的車主，並不知道寵物上車要繫上安全帶，更有高達九成的駕駛人，不知道違反此規定最高可能會被開罰5,000英鎊（約新台幣1.9萬元）。

經由這項研究，能證實毛小孩可以有效地增進行車安全，也能減輕駕駛人的情緒壓力。但民眾需注意寵物在車上的安全配件是否充足，避免毛小孩在行車過程中發生意外。