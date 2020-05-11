為維持社交距離 科技公司研擬員工搭電梯要「預約」

新冠疫情期間，衛生單位呼籲民眾保持社交距離，在無法避開的地方要戴口罩防護。英國一間軟體公司針對擁擠電梯做出相關措施，希望員工搭電梯也採預約制，達到人潮分流的效果。

每日郵報報導，英國第三高的大樓「蒼鷺塔」（Heron Tower）高230公尺，一共有46層樓，美國雲端軟體公司Salesforce在裡面承租10層當作辦公室，這間公司在英國共有2000名員工，大多數集中在首都倫敦。

Salesforce的執行長Marc Benioff表示，等到之後復工後，計畫將電梯變為「預約制」，搭電梯往來各樓層間時，必須預約特定的時間，這項計畫可透過該公司的app來執行。

Benioff受訪時表示，一次只能放這麼多人進電梯，讓彼此保持社交距離，這項措施將成為企業的新型態，達到人力分流、接觸史追蹤等目的。Salesforce計畫將相同措施在南韓首爾的分部實行，除此之外還有許多防疫裝備，像是桌子間裝設玻璃隔板。

截至10日為止英國確診人數為22萬，死亡人數3.1萬，英國首相強森10日宣布「有條件」解禁方案，第一階段解封，建築業和製造業等民眾可恢復上班，第二階段開始，英格蘭地區小學將恢復上課，從13日起，英格蘭地區民眾可不受限制外出運動。