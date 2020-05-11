梯子滑掉害他重摔跌斷腿 網友指出導致悲劇的關鍵

使用長梯時要注意安全！一名男子自行架設長梯爬到二樓左右的高處，不幸梯子向後滑落，他跟著重摔在地導致骨折和外傷，網友紛紛指出梯子角度擺不對就容易悲劇。

每日郵報報導，30歲的英國男子柯特斯（Joiner Josh Coates）搬了二層樓高的鋁梯，爬上去修繕屋頂。過了約20秒梯子瞬間滑落，柯特斯隨著梯子重摔在地，痛得在地上打滾並說：「我的頭撞到梯子了！」，這段影片被他朋友拍下放上網，他摔落後還可聽到朋友狂笑的背景音。

這起事故讓柯特斯身上有多處挫傷、割傷以及脛骨骨折。很多網友看了影片指出梯子滑掉的關鍵：「角度放不對，底部離牆太遠了」、「4公尺的長梯底部保持1公尺為佳」、「最好確保有人在下面扶住，不然替代方案就是找東西把梯子綁住固定」。