男視察工地跌倒鐵棍刺穿頭部吼叫求助 10小時手術幸運保命

在工地工作或視察時千萬要做好防護措施，戴上施工帽和反光衣，以免一個不小心發生意外而受重傷。以色列近期發生一起嚴重意外，一位男子在視察新家公寓的工地時突然摔倒跌落2層樓，頭部遭地面鐵棍貫穿，只見事後電腦掃描圖像顯示男子的頜骨到眼窩遭鐵棍刺穿，所幸歷經10小時的搶救後，男子終於脫離險境。

根據英國「太陽報」報導，以色列這位46歲男子名叫拉赫曼（Kamel Abdel Rahman），他當時正在視察為家人建造的公寓，未料意外摔倒跌落2層樓，鐵棍從男子的頜骨刺穿眼窩而出，拉赫曼事後受訪表示「我無法動彈，所以我尋求幫助，我大吼大叫，我有意識，一點也不感到痛苦。我不知道該怎麼解釋」、「我看到他們的表情驚呆了，聽到他們的尖叫聲，我知道情況一定很嚴重」。

拉赫曼後來被送往東耶路撒冷的哈達薩醫療中心（Hadassah Medical Center），醫生首先幫他做了電腦掃描，幸運地是醫生發現鐵棍剛好卡在兩條向大腦供血的重要動脈之間，不過手術過程仍然艱辛，莫斯科維奇（Moscovici）醫生表示「耗費了好幾個小時，我們分析傷口，然後非常小心地將鐵棍從他的頭部中拉出」，而後拉赫曼做了第二次手術，修復從大腦中漏出的液體，並用從腹部吸收的脂肪密封了顱骨。

所幸在10小時的手術後，拉赫曼狀況穩定，現在也順利出院，他感謝那些幫助過他的人，說到「我能說話和走路都是多虧他們救了我，他們救了我的命」。