吳哥遺址出土千年巨龜雕塑 龜殼上方蓋內可能暗藏寶藏

柬埔寨考古學家近期在吳哥遺址中挖掘出一個巨龜造型的雕塑和一些古代文物，專家推測該巨龜古蹟歷經了吳哥窟寺廟地基建築的祭祀活動，推估該古蹟可追溯至10世紀，而令人好奇的是龜殼上方有一矩形上蓋，由於專家過去在其他寺廟中也有挖掘出類似古蹟，發現內部有一些稀有內容物，因此推估該古蹟內部可能也有寶藏。

根據「The Phnom Penh Post」、「asia news」報導，柬埔寨國家管理局考古團隊在吳哥遺址的池塘底部挖掘出一巨型烏龜狀砂岩製雕塑，該項目負責人兼考古學家索克特（Chea Socheat）表示這個古蹟歷經了吳哥窟寺廟地基建築的祭祀準備工作，推估和印度教神毗濕奴相關祭祀活動有關，而該古蹟最早也可追溯至10世紀。

不過令人感到好奇的是烏龜雕塑的龜殼上有一矩形切割痕跡，雖然考古團隊仍未打開，但索克特認為裡面可能有寶藏，他說「以前在龍蟠寺（Neak Pean）研究人員有發現一個類似的烏龜雕塑，但比這個小，裡面有一些稀有的石頭、青銅線和一塊布，包裹著與毗濕奴儀式相關的穀物。」

由於吳哥遺址受印度教文化影響，在建造一座寺廟或其他重要建築時，為了確保安全和吉祥，通常會將聖物埋在地下，考古人員除了挖掘出巨龜雕塑，還找到三叉戟和龍造型雕塑等古蹟，目前這些古蹟已被轉移至西哈努克吳哥博物館。