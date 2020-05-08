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德國通過立法 禁同性戀「轉化治療」

德國之聲 / 德國之聲

德國國會周四（7日）通過去年提交的法案，禁止18以下未成年人士進行「性傾向轉化治療」（conversion therapy），如家長或監護人強迫子女接受療程也屬違法，可遭罰款3萬歐元或監禁一年。

成年人自願尋求「轉化治療」則可獲豁免，但前提是在非被強迫、欺騙或威脅下進行。當局同時禁止該療法的相關廣告。

綠黨：應納入26歲以下人士

德國綠黨在2013最先推動有關立法，該黨批評新法例只保護18歲以下人士並不足夠，因為18至26歲的年輕人也面臨家庭和社會壓力，而被迫接受有關療程。

德國聯邦衛生部長施潘（Jens Spahn）在法案表決前表示，他希望法案能夠經得起司法覆核的考驗，「我想要的是一項強而有力的法令，而且不會在法院遭推翻」。

斯潘本身是公開出櫃同性戀者，他表示年輕人正被迫接受「轉化治療」，因此要讓他們「在現行法律找到支持，看到一個清晰的信息，就是國家不希望有這種療程」。

歐洲多國推動立法

德國2017年通過同性婚姻，但據估計每年仍約有2千宗「轉化治療」案例，主要針對兒童或青少年，試圖扭轉同性戀或跨性別者的性傾向，療法包括電擊及服用嘔吐藥物等，有研究顯示可引致焦慮症、抑郁及增加自殺風險。

目前，瑞士、美國部分州份及不少南美國家已禁止「轉化治療」，歐洲多國也在推動有關禁令。

李澄欣/達揚/(路透社、德新社）

本文章由德國之聲授權提供】

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