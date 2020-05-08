韓國男孩闖警署大喊我要捐東西 警員暖到露出「爸爸微笑」

「叔叔，我想捐東西！」最近一名韓國大邱市的小男孩跑到警署的監視器畫面引起網民熱議，至今已有75萬人次觀看。據報小男孩把自己的畫作和口罩送給警員，藉此為他們打氣，又希望口罩轉交予生活困難的民眾，令警署內氣氛頓時變得溫暖。即使送走小男孩後，一眾警員仍難藏「爸爸微笑」，讓網民大讚他們的互動「太有愛了」。

韓國警方在上月9日於facebook專頁分享影片，先看到一名戴着口罩的男孩跑入大邱北區一間警署，剛打開警署大門便向警員表示，「叔叔，我想捐東西！」他其後把親自畫的畫作和口罩交給警員，還心懷滿足地拍照。

在男孩「闖入」警署期間，警員看着獲贈的畫作，無法移開視線。被問捐贈口罩的原因，小男孩純真地說：「捐贈的話會感到很開心，所以我姐姐去了消防員叔叔那裏，我就來這裏」，他最後更不忘「叮囑」，一定要把捐贈的口罩分發給生活困難的人，笑倒一眾叔叔。

警員被男孩的善心打動，向他送上公仔以表謝意，當男孩離開警署後，監視器畫面拍攝到警員仍然露出「爸爸微笑」，凝視着男孩的畫。影片至今有約75萬人次觀看，超過3萬人讚好。有網民指，「看着心地善良的孩子，總是會不知不覺地露出微笑」，又紛紛讚賞小男孩「有前途」。

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文章授權轉載自《香港01》