對抗疫情不景氣 波蘭性工作者線上募款度小月

中央社 / 華沙7日綜合外電報導

疫情重創產業之際，波蘭性工作者腦筋動得快，啟動線上募款，並以影片、照片作為回報，收到不錯成效。至於一些堅持「面交」的客人，也會在性交易環節中要求維持社交距離。

法新社報導，波蘭的脫衣舞俱樂部與按摩店因防範疫情而關閉，讓許多性工作者難以維持生計。為了活下去，他們轉而透過線上募款，讓「同業」間藉此互助，共度不景氣。

頂著一頭紫色頭髮，藝名為美卓樂（Medroxy）的22歲性工作者說，在過去數週，共計籌募到超過1.6萬茲羅提（新台幣約11.3萬元），太不可置信了。

波蘭的性產業一直處在法律灰色地帶，受疫情衝擊後，部分從業者便發動線上募款。剛開始只是純粹勸募，後來一些從業男女會送上照片、影片或是來場邂逅作為回報。

與美卓樂同為波蘭性工作（SWP）聯盟成員的瑪蒂娜（Martyna）說：「我們收到221筆捐款，有些人還多次捐款。這讓我們能以小額款項幫助約60人，以購買日用品或藥品。」

美卓樂表示，疫情爆發後，客人的反應也令人感到驚奇，像是會在性交易的時候戴口罩；另外也有客人會要求她在幫他們自慰時，要保持2公尺的社交距離。

疫情 波蘭

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