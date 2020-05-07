點滴偷偷被下毒 兇手竟是結婚19年的丈夫

澳洲雪梨一名女子因身體不適，身為護士的丈夫幫忙施打點滴，但卻沒想到他竟在點滴裡偷偷下毒，讓女子昏迷長達八小時，恢復意識後她才驚覺結婚19年的丈夫竟然計畫要殺妻。女子在報警後順利離開對方並到醫院就醫，這也讓她直呼「感到非常噁心」。

綜合外媒報導，5日早上11點38歲女子拉塔（Joykita Lata）因為有脫水現象，於是請丈夫辛格（Ugendra Singh）帶她去醫院，但沒想到因為辛格是一名護士，於是以新冠病毒醫院不安全為由，自己幫女子注射生理食鹽水打點滴，然而他卻偷偷在裡面下毒，導致拉塔陷入長達8小時的昏迷，還差點丟了性命。

拉塔當晚7點在家中逐漸恢復意識，但她感覺自己在顫抖並且迷失方向，懷疑自己遭人下毒於是立刻報警，事後警方在她屋內發現許多小瓶的麻醉藥品「異丙酚」，這才發現原來丈夫要殺她，這也讓她難過表示，「我感到非常噁心、震驚且不可置信，沒想到結婚19年的人竟然會這樣」。

辛格被逮捕後，警方發現他從工作的利物浦醫院偷竊違禁藥品以及相關醫療設備，目前他被以使用毒藥危害生命、盜竊、擁有需處方籤受管制藥物，以及家庭暴力等罪名起訴，目前案件還在調查中。