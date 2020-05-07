新冠改變用餐模式...餐飲戰「疫」後 這些美食恐消失

現在也許還不能說自助餐將消失，但似乎將陷入低迷；新冠病毒將改變自助餐模式，甚至可能徹底消滅這種用餐形式。重啟經濟的相關規定與消費者心中的疑慮，可能迫使自助餐業推動改革。

聯邦政府建議，餐廳重啟時不應恢復自助式服務，這表示速食店的飲料自助區將消失一段時間。

政府指南也關切自助餐使用的「共用餐具與食物分配設備」；這就涉及自助餐概念的基本模式，即讓消費者自行取用無限量供應的餐點；為了配合聯邦政府建議，業者必須採取與此前截然不同的模式。

餐飲業食品安全與健康顧問公司Zero Hour Health營運長蘿絲琳‧史東(Roslyn Stone)說：「自助餐業要實行社交距離相當困難。」

根據「餐飲事業」(Restaurant Business)雜誌姊妹公司Technomic統計，典型的有限服務自助餐單位計數(unit count)去年減少10.3%，銷售額也減少9.1%。

自助式披薩店則表現較佳；連鎖店披薩客棧(Pizza Inn)去年銷售額成長1.8%；總部位在愛阿華州的披薩牧場(Pizza Ranch)銷售額更增加7.3%；但連鎖店Cicis銷售額卻下降1.4%；這些業者可能較容易適應新的現實並轉換服務模式，同時更積極推出外賣和外送服務。

披薩客棧上月底推出無接觸自助式外賣選項，以三種價位提供多種披薩、前菜與甜點；該公司說，該選項推出後一周，銷售額暴增17%。

但綜合自助餐連鎖店業者較難適應新冠疫情下的環境。知名連鎖自助餐館金色牧場(Golden Corral)3月初即在餐廳加裝防護設備，並在各州勒令餐廳暫時停業後改為僅提供外賣；但到了3月底，所有店面都已關閉。

包括Sweet Tomatoes、HomeTown Buffet、以及Old Country Buffet等自助餐業者也都已停業；時時樂(Sizzler)仍在經營外賣業務。