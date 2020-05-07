英教師保留哈利波特初版小說12年 兒子提醒後發現價值數十萬

JK羅琳所著的「哈利波特」不少民眾一定看過，它不只被改編成電影，連環球影城也有其獨立的園區，而「哈利波特」初版首刷的小說更是不少收藏家的愛好，其價格也相當可觀。英國有位65歲教師她擁有3本初版首刷的哈利波特小說，因為書籍有部分錯字，所以她便將書保存了12年之久，沒想到教師的兒子卻告知她這些書相當有價值，一查後發現每本都價值數千英鎊以上。

根據英國「太陽報」報導，這位女教師在白金漢郡（Buckinghamshire）任教，她擁有3本初版首刷哈利波特小說，但由於小說有部分打印錯誤，所以她將這3本書保留了12年，而她不知道這3本小說都價值數千英鎊以上，她的其中一本「哈利波特：神祕的魔法石」首刷精裝本，預計至少能賣到12000英鎊（新台幣約44.5萬元），而另外兩個平裝本價格則各落在2000到3000英鎊之間（新台幣7萬至11萬元之間）。

這位教師事後受訪時表示「我喜歡書籍，把它們扔掉似乎很糟糕，我認為它們對我的孫子們可能有用，當時，我不知道它們有什麼價值，學校也這麼認同，我把書帶回家，將它們放進閣樓，大約在4年前，我兒子告訴我，他認為這些書可能很有價值，他調查後，有家倫敦公司出價4000英鎊（新台幣約14萬）購買其中一本平裝本，但是它們最後還是留在閣樓。」

事實上，去年10月英國史塔福（Stafford）拍賣會就曾以4萬6000英鎊（約台幣178萬元）的高價成交這本「哈利波特：神祕的魔法石」初版首刷小說，史塔福公司指出這精裝本小說首刷只有500本，有300本送到圖書館，因為市場上流通不多，因此更具價值。