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只有女嬰誕生的波蘭傳奇村落 睽違10年終於有男丁了

聯合新聞網 / 綜合報導
波蘭小村落Miejsce Odrzanskie睽違十年終於誕生一個男嬰。圖取自每日郵報
波蘭小村落Miejsce Odrzanskie睽違十年終於誕生一個男嬰。圖取自每日郵報

波蘭有一個人口僅幾百人的農村，近十年以來的新生兒都是女生，一個男生都沒有，微乎其微的機率引起外界注意。終於在本月初這個村落有一個男嬰誕生了，讓村民相當歡喜。

每日郵報報導，波蘭南部的村莊Miejsce Odrzanskie人口只有300人，從2010年起，這十年來村裡都只有女性誕生，由於實在太離奇，去年這件事還登上國際媒體，縣長祭出懸賞要給第一個生出男嬰的夫婦。

睽違十年，村裡終於在五月二日誕生了一名男嬰，母親將他取名為巴特克（Bartek）。縣長受訪時開心地表示，這個消息在新冠疫情之下可說是非常美好的，雖然每個生命都很特別，但這個男嬰帶給大家未來希望。

巴特克的誕生給這個農業小村打了一劑強心針，由於不少該村年輕女性出走去尋找伴侶或討生活，導致人口嚴重外流，村民持續減少。

Miejsce Odrzanskie只有女嬰出生的奇事之所以會曝光，契機源於去年，村子送出一批娘子軍參加地區志願者消防比賽，一般而言這個比賽大多是男性參加，才讓媒體注意到這個村落。

由於生女不生男的事情太離奇，村子收到來自全世界大量建議和指導，像是有醫生建議婦女應該在飲食多補充鈣，也有人統計，像這樣長期只有女性誕生的機率低於四千分之一。

波蘭 疫情 男性 新生兒

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