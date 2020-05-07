「我再也不敢了」成遺言 婦不聽勸想摸鱷魚遭拖下水死亡

不作死就不會死！一名中年婦女意圖接近一隻鱷魚，慘遭拖下水而溺死，在這之前朋友還勸她別靠近，她卻不理會而讓自己身陷險境。

每日郵報報導，美國南卡州上周五發生一起慘案，58歲的婦女卡佛特（Cynthia Covert）到朋友家想要摸摸鱷魚，最後竟被鱷魚拖入水裡溺斃身亡。

命案發生地的屋主表示，卡佛特是專業美容師，上周特地到她家幫忙修指甲。卡佛特待在門廊時看到屋主家後面水池的鱷魚，身為動物愛好者的她完成工作後，就跑去給牠拍照。

屋主夫妻大聲尖叫警告卡佛特別靠近，因為之前曾看過鱷魚拖走一隻鹿。卡佛特要他們別擔心，還說「我又長得不像鹿」，甚至靠近想要摸牠，接著就慘遭鱷魚拖下水池。

屋主趕緊找來繩索丟給卡佛特，她抓住後一度浮上水面，站在水深及腰的水池裡說：「我猜我再也不敢這麼做了」，但下一秒馬上又被鱷魚拖入水中。過去四年南卡州已有三人因鱷魚而死，當地相關單位發布公告要民眾特別留意這些野生動物。

警消趕來救援，找了10分鐘後卡佛特的遺體才浮出水面，當鱷魚現身後，警察立刻將牠射殺。屍檢結果卡佛特的腿嚴重受損，但主要死因仍被判定為溺死。