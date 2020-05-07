將近兩個月的居家令讓人胖？法國人平均增胖2.5公斤

法國自3月17日起實施居家令，《巴黎人報》報導，法國一家營養機構調查結果顯示，法國人在居家令期間，因為進食過多，平均每個被調查者至少都胖了2.5公斤。有趣的是，家庭成員愈多的受調查者增胖的機率愈高。

達爾文營養機構(Darwin Nutrition)調查結果顯示，若是家庭有逾4人以上者，結果有64％的法國人體重增加，獨居的受訪者，有53％的人體重上升。56%的法國民眾表示，在居家令發布後，有足夠的時間能料理三餐，飲食上更均衡了。除了三餐吃飽，調查結果也顯示，法國民眾待在家「更容易看見家裡的零食」，除了有更多人注意到了巧克力，還發現家裡不少的甜點。

但也有29%的人覺得，在居家令實施後，體重反而下降，但巴黎的女性民眾及住在法國鄉村的男性，體重則有明顯的增加。不少人覺得，除了吃得好，不能出門運動導致運動量減少，也可能是體重增加的主因之一。

目前法國已將居家令延長到7月24日止。