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印度N號房未成年群組曝光 狂傳女同學照片還揪團性侵

聯合新聞網 / 綜合報導
許多未成年青少年在群組傳女同學照片，還相約要性侵他們。圖擷自instagram
許多未成年青少年在群組傳女同學照片，還相約要性侵他們。圖擷自instagram

南韓「N號房」事件引起全球震怒，但沒想到印度也有青少年成立類似聊天群組，在本人不知情或未經同意的情況下，分享同學和其他未成年少女的照片，更嬉笑說要性侵她們，聊天室內容曝光後引起外界譁然，當地婦女協會向警方報案，目前已有一名15歲的成員遭到拘留調查。

根據「BBC報導，印度德里一群青少年在社群網站Instagram上建立一個名為「博依斯更衣室」（Bois Locker Room）的聊天室，裡面傳遞各種女同學的照片，並對她們品頭論足，甚至更嬉笑說要性侵她們。

聊天室的內容曝光後，引起外界輿論與抨擊，德里婦女委員會（DCW）已要求對該組織進行調查，但目前他們已經刪除了Instagram帳戶，許多在網路上流傳的聊天室截圖，看起來像是有經過編輯，警方只能通過螢幕截圖追蹤到他們，可能必須花更多時間調查，警方表示，也有另外一所學校也對該案件提起刑事訴訟，目前已經有一名成員遭到拘留調查，不排除會再拘留更多成員。

國際網絡安全法委員會主席杜加爾（Pawan Duggal）注意到，在印度封城的期間內，造訪色情網站和「暗網」的未成年人大幅增加，並認為政府必須拿出有力的手段來調查此事，才能阻止此類事件再度發生。目前為止，Instagram尚未對此發表評論，但杜加爾認為該公司應該要負起部份責任。

自從2012年「新德里公車姦殺案」之後，印度性暴力事件逐漸受到全球關注，並引起大規模的抗議，也促使印度修改相關性侵害的法律，但是情況似乎並未有所改善，層出不窮的犯罪事件也沒有減少。

印度 性侵 Instagram 新德里 BBC

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