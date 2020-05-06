美五歲童開休旅上路去買車 網友驚：踩得到油門？

一名五歲男童因為父母不願買跑車給他，生氣之下偷開父母的休旅車出門，在公路上被警察攔截，消息曝光後，台灣網友在《爆廢公社》上熱議五歲男童竟然踩得到踏板，並開始細數自己五歲時在做什麼的回憶。

發現該名男童駕駛休旅車上路的美國猶他州公路警察表示，這輛休旅車時速不到50公里，靠近該輛車盤查之前，以為是有狀況的危險駕駛者，靠近後才發現是一名男童坐在駕駛座前緣，勉強踩著煞車往前行。令人震驚的是，男童自陳，因為母親不買藍寶堅尼給他，所以要自己開車去加州買，該趟買車之旅，他總共帶了3美元（約台幣90元）。

該起男童買車事件，令網友最大的疑問是，五歲的孩子竟然踩得到油門，還看得到路，「是站著開車嗎？」有網友讚嘆他未來是開F1賽車的底子，上公路後沒急切車道，還打了方向燈，並在限速內行駛，實在太神了，「美國小孩超狂」。美國警察雖稱他只有五歲，但男孩的實際身高和體重令人感覺有7、8歲的樣子。

多數網友開始歪樓回憶自己五歲到底有何能力？有網友稱他「走路還走不穩」、「應該剛學會玩搖控車」、「我五歲還在喝奶」、「我正在帶玩具鏟子去幼稚園挖沙」，網友笑稱：「現在不是五歲抬頭的時代了？」