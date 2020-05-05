完工才3年…烏茲別克水庫潰壩 10萬人流離失所

日前轟動各界的韓國N號房案件，受害女性高達74人，其中包含16名未成年者，最小的被害者僅11歲，相當駭人。目前韓國警方已逮補負責營運的主嫌等人，但該群組的創始者「godgod」卻仍在逃亡。近日有韓媒爆出暱稱「博士」的趙主彬與「godgod」的對話紀錄，「godgod」聲稱自己已在Telegram帳戶設下「自殺式設定」，一旦被捕，系統就會將有關N號房的性虐影片自動曝光。

2020-05-04 21:43