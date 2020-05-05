完工才3年…烏茲別克水庫潰壩 10萬人流離失所
完工才3年的烏茲別克東部「薩爾多巴水庫」1日發生潰壩事故，大水摧毀農田並淹沒數以千計的民房，已有50人受傷送醫。烏茲別克及哈薩克當局已經撤離近10萬人，烏茲別克檢方並展開究責追查。
中央社引述法新社報導，薩爾多巴水庫在1日早晨發生潰壩，錫爾河河水衝擊附近村莊，烏茲別克緊急撤離22個村莊內約7萬名居民。
哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）也在推特發文指出，靠近烏茲別克邊界的10座哈薩克村莊也遭受嚴重洪患，迫使當局撤離2萬2000人。
突厥斯坦州官員批評烏茲別克未及時示警，估計農作損失將超過40萬美元，棉花業受災最重。
烏茲別克水利部表示，水庫潰堤前幾天有狂風暴雨，可能因此釀災。但自由歐洲電台報導指出，貪腐和偷工減料才是禍首。烏茲別克當局3日表示，已經針對「官方疏失」和施工違規情事展開刑事調查。
薩爾多巴水庫是2010年在時任總理、現任總統米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）的執掌下開始建造，於2017年完工。當時估計需要斥資2500萬美元，但政府最初僅編列約47萬美元預算；興建前未經招標，在烏茲別克官方水庫數據網站找不到資料；當地水利建築工人也說，該水庫的建材用量遠少於標準。
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