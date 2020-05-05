完工才3年…烏茲別克水庫潰壩 10萬人流離失所

世界日報 / 編譯中心╱綜合4日電
完工才3年的烏茲別克水庫潰壩。 歐新社
完工才3年的烏茲別克水庫潰壩。 歐新社

完工才3年的烏茲別克東部「薩爾多巴水庫」1日發生潰壩事故，大水摧毀農田並淹沒數以千計的民房，已有50人受傷送醫。烏茲別克及哈薩克當局已經撤離近10萬人，烏茲別克檢方並展開究責追查。

中央社引述法新社報導，薩爾多巴水庫在1日早晨發生潰壩，錫爾河河水衝擊附近村莊，烏茲別克緊急撤離22個村莊內約7萬名居民。

哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）也在推特發文指出，靠近烏茲別克邊界的10座哈薩克村莊也遭受嚴重洪患，迫使當局撤離2萬2000人。

突厥斯坦州官員批評烏茲別克未及時示警，估計農作損失將超過40萬美元，棉花業受災最重。

烏茲別克水利部表示，水庫潰堤前幾天有狂風暴雨，可能因此釀災。但自由歐洲電台報導指出，貪腐和偷工減料才是禍首。烏茲別克當局3日表示，已經針對「官方疏失」和施工違規情事展開刑事調查。

薩爾多巴水庫是2010年在時任總理、現任總統米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）的執掌下開始建造，於2017年完工。當時估計需要斥資2500萬美元，但政府最初僅編列約47萬美元預算；興建前未經招標，在烏茲別克官方水庫數據網站找不到資料；當地水利建築工人也說，該水庫的建材用量遠少於標準。

完工才3年的烏茲別克水庫潰壩。 歐新社
完工才3年的烏茲別克水庫潰壩。 歐新社

水庫 事故 建築

延伸閱讀

梅雨遲到？ 蘭潭仁義潭水庫剩2成多蓄水量民眾憂心水荒

烏茲別克東部水庫潰壩 近10萬人疏散撤離

超正烏茲別克美女唱韓文歌 百萬網友暴動：天籟之音

薩爾瓦多罪犯像「沙丁魚」裸上身擠一起 違反安全社交距離

相關新聞

2020普立茲獎關鍵字：香港反送中、阿拉斯加的超高性侵率

美國新聞界的最高榮譽——普立茲獎（Pulitzer Prize）——5日公布了2020年得獎名單，今年備受矚目的有《路透社》，以香港反送中抗爭的一系列照片拿下突發新聞攝影獎，而每年話題焦點的公眾服務獎，是由《安克拉治每日新聞》（Anchorage Daily News）和非營利媒體機構「ProPublica」共同拿下，揭露美國阿拉斯加州嚴重的性侵問題，性犯罪率高於全國平均3倍以上，而當地的村莊小鎮超過三分之一沒有警力、缺乏完善的執法調查系統下，性犯罪成了壓迫當地居民的夢魘。

「長大再付也沒關係」日便當店推暖心兒童便當 感動20萬網友

日本因新冠肺炎疫情停班停課，不但衝擊到家中生計，甚至有些孩子連吃飽都成問題。近日日本東京一間便當店向兒童提供可以延後付款、甚至「長大再付」的便當，感動許多網友。

完工才3年…烏茲別克水庫潰壩 10萬人流離失所

完工才3年的烏茲別克東部「薩爾多巴水庫」1日發生潰壩事故，大水摧毀農田並淹沒數以千計的民房，已有50人受傷送醫。烏茲別克及哈薩克當局已經撤離近10萬人，烏茲別克檢方並展開究責追查。

普立茲獎 紐時連中三元

普立茲獎（Pulitzer Prize）4日公布得獎名單，獲獎報導、照片涵蓋從氣候變遷到奴隸等的議題，這也是普立茲獎得獎名單上首次出現影音報導。

報導香港反送中運動 路透獲普立茲突發新聞攝影獎

普立茲獎（Pulitzer Prize）4日公布得獎名單，獲獎報導、照片涵蓋從氣候變遷到奴隸等的議題，這也是普立茲獎得獎...

火葬場防疫故事：菲律賓「12小時火化令」的不圓滿道別

2020年的武漢肺炎大瘟疫，至今累積25萬人死亡，在世界各地也都造成相似卻又獨特的人倫悲劇。像是天主教徒全球第三多的菲律賓，就因政府的「防疫12小時火化令」而遭遇嚴重的社會心理困境。

疫情甩不開 囤衛生紙就算了 日本連這種產品也現搶購潮

新冠肺炎疫情衝擊全球供應鏈，也在全球各地掀起囤積衛生紙、罐頭食品等風潮，在日本甚至出現另類搶購潮：當地建材批發商爭相搶購...

韓國N號房創始者嗆早裝「自殺式設定」 被捕淫片自動曝光

日前轟動各界的韓國N號房案件，受害女性高達74人，其中包含16名未成年者，最小的被害者僅11歲，相當駭人。目前韓國警方已逮補負責營運的主嫌等人，但該群組的創始者「godgod」卻仍在逃亡。近日有韓媒爆出暱稱「博士」的趙主彬與「godgod」的對話紀錄，「godgod」聲稱自己已在Telegram帳戶設下「自殺式設定」，一旦被捕，系統就會將有關N號房的性虐影片自動曝光。

澳大學生遭開除威脅 全因他公開批判中國的人權迫害

澳大利亞知名的昆士蘭大學，近期再度因一起爭議性十足的秘密聽審會，引起全球關注。該校一名20歲的學生帕夫洛 (Drew Pavlou) 自去年七月在昆士蘭大學舉辦了一場挺香港的和平示威行動後，便開始在校園與社交媒體上，激烈的批評昆士蘭大學與中國共產黨之間的關系，並多次在社交媒體上公開聲援香港的「反送中」示威者，並譴責中國迫害新疆的維吾爾人。

日本專家建議新生活方式：習慣外出戴口罩、使用電子支付

日本2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒，專家建議建立「新生活方式」來兼顧防疫與社會經濟生活，具體來說，包括...

原來他家長這樣…疫情下在家工作更忙更悶

回顧歷史上，大流行病降臨的時間點總是帶來災難性的數字，引發經濟衰退，甚至政權移轉。站在2020年初春的時間點，當2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）在全球造成超過百萬人確診，逾6萬人死亡，不明朗的疫情罩頂，至少有一道銀色的鑲邊—那是網路！

兼顧環保與防疫 泰國寺廟回收寶特瓶製作口罩

曼谷近郊的查丹寺利用回收的廢棄寶特瓶製作口罩，近來因為新冠肺炎疫情，查丹寺加緊趕工，免費發送口罩給全泰國的寺廟和貧窮民眾...

熱門新聞

陸內部報告：全球反中情緒上升 美中恐爆武裝衝突

冤大頭！美國花大錢買陸製劣質口罩

金正恩神隱原因曝光！港媒：趁川普「兩頭燒」時出招

澳大學生遭開除威脅 全因他公開批判中國的人權迫害

美中緊張再起 美股道瓊開盤下跌逾300點

美股尾盤隨油價翻紅 科技股轉強 擺脫美中關係疑慮

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。