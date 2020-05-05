「長大再付也沒關係」日便當店推暖心兒童便當 感動20萬網友

日本因新冠肺炎疫情停班停課，不但衝擊到家中生計，甚至有些孩子連吃飽都成問題。近日日本東京一間便當店向兒童提供可以延後付款、甚至「長大再付」的便當，感動許多網友。

有網友在Twitter上貼出東京這間便當店「長男堂」的公告，上面寫道，「直到學校重新開課前，每周一、四、五的上午11點30分至下午6點，我們會提供每個250日元（約新台幣70元）的兒童便當」。店家在公告上還表示，「如果你是錢不夠的孩子，可以晚一點再付，如果有需要的話，就算長大後再回來付也沒關係。如果你長大後長男堂已經關門了，就用這些錢去幫助人，或捐給其他有需要的人吧」。

店家會針對兒童推出這樣的活動，主要是因為日本小學的營養午餐採免費政策，對低收入戶家庭而言是非常重要的福利。然而目前日本因防疫停課，小學生無法享受到免費午餐，對低收入戶家庭而言，等於是在經濟困難的情況下又多出一筆開銷。

而店家在面臨疫情衝擊經濟的艱困環境下，還願意對有需要的孩子伸出援手，令日本網友深受感動，大讚店主，「真是個好人」、「這世界好溫暖」、「累了一天，聽到這麼溫暖的消息真是太棒了」。而也有網友分享他童年得到麵包店援助的故事，「我小時候也遇過這樣幫我的麵包店老闆，長大領了第一份薪水後馬上拿去回報他。」