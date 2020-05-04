澳大學生遭開除威脅 全因他公開批判中國的人權迫害

澳大利亞知名的昆士蘭大學，近期再度因一起爭議性十足的秘密聽審會，引起全球關注。該校一名20歲的學生帕夫洛 (Drew Pavlou) 自去年七月在昆士蘭大學舉辦了一場挺香港的和平示威行動後，便開始在校園與社交媒體上，激烈的批評昆士蘭大學與中國共產黨之間的關系，並多次在社交媒體上公開聲援香港的「反送中」示威者，並譴責中國迫害新疆的維吾爾人。

然而，帕夫洛向德國之聲表示，昆士蘭大學上個月突然透過電子郵件，寄給他一份長達186頁的文件，內容包含了校方對他做出的11項指控。根據帕夫洛的說法，大部分的指控都與他過去9個月在校園所發起的抗議行動，或是透過他個人的社交媒體帳號所發表的諷刺言論有關。

帕夫洛説：「文件中大部分的指控都跟我在社交媒體上所發表的諷刺或是挺示威者的內容有關。昆士蘭大學說我的言行對學校的名聲跟形象都造成負面影響，但是在我看來，他們意圖開除我最主要的原因，是因為我過去九個多月來，非常嚴厲的批判昆士蘭大學校方與中國共產黨之間的過於緊密的關系。」

他說，昆士蘭大學表明他們將針對帕夫洛的行為開一場秘密聽證會，並根據學校的相關規定，來評斷他們是否該開除帕夫洛。消息傳出後，澳大利亞各界與各國媒體都十分關注這起案件。中國官媒《環球時報》在4月24日也針對此事件發表一篇報導，聲稱他們訪問到就讀昆士蘭大學的中國與澳大利亞籍學生都支持該校考慮開除帕夫洛的決定。

《環球時報》稱帕夫洛2019年在昆士蘭大學的校園舉辦反中國與宣揚分裂主義的活動，而這些活動的主題大多與香港丶新疆與西藏相關。該報導還說，帕夫洛時常在網路上發表言論時，都以代表昆士蘭大學的立場發表言論，但這些言論後來都對昆士蘭大學的名聲造成傷害。

昆士蘭大學：多次告誡帕夫洛

目前，昆士蘭大學並未公開該校寄給帕夫洛的186頁的報告內容，但是有幾位熟知詳情的人士已閱覽過該報告內容。其中一位是曾出版暢銷書籍《無聲的入侵》的澳大利亞學者漢米爾頓 (Clive Hamilton)。他在接受德國之聲訪問時表示，他看過報告內容，並認為昆士蘭大學對帕夫洛做出的指控感到不可置信。

他說：「帕夫洛是一名在社交媒體上相當活躍的學生，而他時常在社交媒體上分享一些諷刺昆士蘭大學的內容，其中也包含比較批判性的內容。但是現在昆士蘭大學卻將這些諷刺性的內容，作為開除帕夫洛的證據。他們聲稱這些內容違反了該校的規定，但在我看來，昆士蘭大學的舉動，顯示他們急於欲蓋彌彰。」

帕夫洛也對德國之聲表示，他認為昆士蘭大學校方為了不要傷害與中國政府的關系，所以急於透過強硬手段來逼迫他噤聲。他說：「因為我時常批判昆士蘭大學校方與中國共產黨之間的關系，所以他們想要找到方法讓我無法再公開質疑校方的許多決策。他們過去九個月不斷對我搜集證據，並試圖在校規中，找出可以『合理化』我行為違法的規定，並藉此開除我的學籍。」

帕夫洛還強調，昆士蘭大學刻意選在他要出庭參與他控告中國駐布裡斯班總領事徐傑一案的前一周，將186頁的報告寄給他。此外，《環球時報》也在他收到報告後的隔幾天，刊出了污蔑他的報導。他認為，這些過於巧合的時間點，都代表了昆士蘭大學的決策背後，充滿政治考量。他告訴德國之聲：「任何有在關注這個事件發展的人，應該都會同意昆士蘭大學的舉動充滿政治考量，而校方應該也想藉此向中國共產黨證明，他們是值得信賴的夥伴。」

不過，昆士蘭大學在該校網站上，特別針對帕夫洛過去幾個月對該校做出的指控，一一做出回應。該校在網頁上寫道，他們多次告知帕夫洛，雖然他身為昆士蘭大學議會的成員之一，但是他並不具有代表該校公開發言的權利。他們在網站上寫道：「我們多次要求帕夫洛先生停止以昆士蘭大學的名義，在公開場合發表任何言論。」

事實上，昆士蘭大學在186頁的報告中，指控他對中國政府在香港丶新疆與西藏等議題上所做出的決策，發表了一些不恰當的言論，而這些言論已損害了昆士蘭大學的名譽。此外，他們甚至指控帕夫洛曾在校園內的一間書店，在沒付錢的情況下，用一支筆做筆記，然後再將該支筆放回原位。帕夫洛向德國之聲表示：「他們怎麼連我在書店用了一支筆這種小事都知道？這讓我感覺他們自從去年7月之後，便不斷的在搜集我任何『罪證』，然後打算用這些罪證來開除我。」

多次公開批評中國政府侵害人權

這一連串事件都起源於去年7月帕夫洛在昆士蘭大學校園舉辦的一場「撐香港」的和平示威活動。然而活動進行到一半，上百名中國學生突然現身，一邊高喊「香港是中國的一部份」，一邊用擴音器播放中國國歌且跟著唱。過不久，現場視頻顯示中國學生動手搶走香港與澳洲學生手上的標語，甚至有人將標語撕毀。

當時一名華人男子搶走帕夫洛手中的擴音器，他後來也被中國學生襲擊了兩次。而隔天，中國駐布裡斯班的總領事徐傑也在該領事館網站上用中文寫道，有少數別有用心的人在昆士蘭大學校園進行反華分裂活動，並稱贊中國學生的自發性愛國行為。幾個月後，帕夫洛將徐傑告到昆士蘭地方法院，要求徐傑撤回「反華分裂」的相關說詞，並向他道歉。

在那之後，帕夫洛持續在社交媒體上與昆士蘭大學校園，針對香港抗爭丶新疆再教育營，以及昆士蘭大學校園內的孔子學院等議題發動各種抗爭活動或是發表言論。這些事件都被昆士蘭大學記錄在報告中，並藉此對帕夫洛提出11項指控。

具歷史意義的事件

澳大利亞學者漢米爾頓向德國之聲表示，中國政府過去幾年透過與昆士蘭大學的密切合作，來藉此拓展其在澳大利亞高教圈的影響力。他說：「昆士蘭大學的管理階層已與中國共產黨不少資深黨員都建立良好關系，他們基本上是從中國政府的角度在進行許多重要決策。對他們來說，與中國政府保持良好關系，才能確保該校的財務狀況能無後顧之憂。」

漢米爾頓指出，所以當昆士蘭大學校方覺得他們與中國政府的關系開始遭受批判與質疑時，他們做出過於激烈的回應，將矛頭指向了一個年僅20歲的學生。他告訴德國之聲：「他們不但沒有透過外界的批評來審視與中國政府之間的關系，反而以非常惡劣的手段對付該校一名大學生。我從沒在澳大利亞見過這種事情，而如果最後昆士蘭大學成功開除帕夫洛，這會對澳大利亞的言論自由造成嚴重傷害。」

漢米爾頓説，澳大利亞政府高層正在密切追蹤這件事情的發展，而他認為，如果昆士蘭大學最後決定開除帕夫洛，澳大利亞政府應該會介入。他表示：「我認為對澳大利亞來說，這會是個有歷史意義的事件，因為這起事件背後，是中國的威權主義與西方民主的相互碰撞。所以如果昆士蘭大學最後成功開除帕夫洛，這也代表中國政府取得勝利。同時，這起事件的結果將會對澳大利亞的各大學發出一個警訊，那就是當一所大學與中國政府的關系過於密切時，你一定不能批評他們，因為公開批評他們，會導致與帕夫洛相同的結果。」

不過對帕夫洛來說，雖然自從去年七月起，他便不斷收到各種形式的威脅，但他並不會因此而放棄自己對人權倡議的熱忱與堅持。他告訴德國之聲：「我一直都相信普世人權，所以沒有任何事能阻擋我去繼續替全世界任何人的人權發聲。這是個我深信的價值觀，所以我寧願失去生命，也不會放棄繼續進行人權倡議。」

當帕夫洛持續與昆士蘭大學僵持的同時，請願網站Change.Org上已有超過25000人連署聲援帕夫洛，希望能藉此阻止昆士蘭大學透過威脅開除來迫使他噤聲。

【 本文章由德國之聲授權提供】