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鎖國救地球？印度紅鶴數量創新高 孟買空品有史以來最佳

聯合新聞網 / 綜合報導
印度實施鎖國後，大批紅鶴聚集當地。圖／取自CNN
印度實施鎖國後，大批紅鶴聚集當地。圖／取自CNN

新冠肺炎肆虐，各國紛紛祭出許多禁令，避免疫情擴大傳染，由於人類活動減少，大自然也因此得到喘息，多處空氣品質提升、野生動物回流。外媒報導，印度正在實施鎖國政策，首都孟買竟成為紅鶴的落腳地，且孟買3月的空氣品質創下最佳紀錄。

根據CNN報導，監測紅鶴的孟買自然歷史學會（BNHS）副主任拉胡爾·科特（Rahul Khot）表示，從傳統上來說，鳥類從9月到5月底遷徙到該地區覓食。去年該地區的紅鶴數量達到了創紀錄的13.4萬，但學會認為，今年將創下新的紀錄。

胡爾表示，學會在印度實施鎖國政策前，截至3月25日已計算到了12.5萬隻紅鶴，不只是鳥類數量增加，牠們甚至移往現在沒有人煙的濕地，他強調，人類不在了，大自然受到的壓力也解除了，因此讓我們認識到孟買濕地的重要性。

報導指出，近期各地都出現奇特的動物故事，如大量猴子聚集在德里、海豚多年來首次在恆河被發現。以印度而言，通常多是擁擠、高污染的狀況，鎖國政策實施後，動物回流的現象更為明顯。目前印度已封鎖一個多月，大眾運輸已不再運作。

印度 孟買 鎖國 CNN 新冠肺炎

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