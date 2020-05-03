去不了酒館 在家自釀啤酒風潮興起

新冠肺炎疫情爆發讓美國進入全國緊急狀態，不少人重拾中止數十年的釀酒技術，在家自行釀起啤酒。

居家避疫讓出售自釀啤酒的餐館歇業，不少人失業，居家釀酒蔚為風潮。

俄亥俄州酒類供應與量販品牌「LD Carlson」的全國銷售經理斯圖爾特(David Stuart)說：「產業在不景氣中表現不錯，雖然不是每個人都還有工作，但人們靠著雙手用更低的成本花時間自釀。」

自釀也讓居家避疫得以轉移焦點，美國自釀酒商協會(American Homebrewers Association)主任葛雷斯說： 「自釀是抽離的好方法，做些有趣的事，稍晚再啜飲一杯自釀啤酒。」

5月2日是全國居家釀酒日(National Homebrew Day)，一般而言，自釀的人會齊聚一堂，用官方提供的相同配方比賽，但今年則改以透過社群媒體自釀、乾杯，吸引全球1700多人響應。

美國製酒設備商與主要自釀供應商「Northern Brewer」表示，業績上升40%到50%；不過，俄勒岡州自釀酒商吉娜‧佛克斯的「Salem Brew Supply」商店銷售從店內轉為宅配後，業績稍微下滑，但她樂觀認為，「有緊密的自釀社群且人們開始自釀，只要這種狀況持續，我們就能挺過危機」。

釀酒用具經銷商「BSG HandCraft」美西銷售經理布倫南說，許多顧客指定要幾年前流行的瀑布(cascade)、百年紀念(centennial)和契努克(chinook)經典款系列啤酒。

布倫南說：「他們搬出沾滿灰塵的舊設備和酵母，復古釀造經典版的印度淡啤酒(Inda Pale Ales)，像我們以前釀造、更苦澀的印度淡啤酒 。」

他說，新手釀酒設備也賣得很好。

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