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女友煮的咖哩「不對味」廚師男試圖挖她眼遭判刑入獄

聯合新聞網 / 綜合報導
英國一位廚師因女友煮的咖哩不對味，而與她發生爭執，最後演變成暴力事件。圖片來源／ingimage
英國一位廚師因女友煮的咖哩不對味，而與她發生爭執，最後演變成暴力事件。圖片來源／ingimage

英國一位27歲的廚師上個月因為女友煮的咖哩味道不對，便將咖哩倒在廚房水槽內，兩人因此發生爭執，過程中廚師拉扯女友頭髮，並試圖挖出她的眼睛，導致她雙眼發黑、全身瘀青被送往醫院，廚師事後向警方宣稱自己是自衛反應，最終判決出爐，他被法院判處18個月徒刑，並禁止再與女友接觸。

根據英國「每日郵報」報導，這位廚師名叫卡爾（Christopher Carr），他的女友在上月煮了咖哩給他吃，但卡爾認為味道不對，於是將餐盤的咖哩倒在廚房水槽內，女友見狀後非常不滿，要求他離開家裡，但卡爾拒絕，於是女友拿起平底鍋將卡爾正在喝的杜松子酒砸碎，而這舉動也徹底激怒卡爾。

他將女友按壓在地上、拉扯她的頭髮，並試圖挖出她的眼睛，女友一度逃到樓上傳訊求救，最後因為鄰居聽到他們的打鬥聲，緊急阻止了卡爾的暴力行為，並將女友送往醫院，當時女友的眼睛發黑、腫脹，身體也有嚴重瘀青。

事後在法院上卡爾女友表示她曾多次遭受卡爾暴力對待，但沒有像這次一樣嚴重，卡爾對此則是表示自己是出於自衛，最後法官以人身傷害等罪向卡爾判處18個月徒刑，並要求他釋放後不得與女友再有接觸。

家暴 英國

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