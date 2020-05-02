「給不能外出的孩子看太陽」女子隔音牆塗鴉卻寫成「SAN」

日本新冠肺炎疫情仍嚴峻，政府考慮延長緊急事態宣言一個月，這代表民眾不自由的時間也要延期。一名女子在隔音牆上塗鴉太陽的英文字，聲稱要不能外出的孩子看到太陽。

神奈川新聞報導，橫濱市警方上個月30日接獲通報，逮捕一名無業的22歲女現行犯，她用橘色和白色噴漆在幹道旁的隔音牆上塗鴉，寫上「SAN」的字樣，長約1～2公尺、寬2～3公尺。

女子訊問時供稱最近因為疫情很多孩子無法外出，所以想要畫個太陽給他們看看，但太陽的英文是Sun而非San，警方也不太清楚她想表達什麼，還是純粹筆誤。

網友表示：「當地的住宅根本看不到那片隔音牆阿」、「有需要畫太陽嗎？打開窗戶不就看到了」、「塗鴉犯法不說，把這麼簡單英文字拼錯也太丟臉了」。

日本新冠疫情延燒，首相安倍晉三表示6日就要屆滿的「緊急事態宣言」將以全境為對象，以延長一個月進行相關協調，並於4日正式做出決定。讀賣新聞報導，安倍目前考量延長期間約一個月，可能方案之一是延長到5月底。