肯亞窮母親煮石頭哄孩子有飯吃 故事廣傳後結局感人

新冠肺炎（COVID-19）在全球肆虐，衝擊多地經濟。肯亞一名貧困的單親媽媽因抗疫限制措施，使生計大受影響，另一方面，她又有8個飢餓的孩子，只好將石頭放進鍋裡假裝煮飯，希望孩子在等待開餐時睡著。

丈夫遭殺害 獨力養8孩子

這位單親媽媽名叫Peninah Bahati Kitsao，住在肯亞蒙巴薩（Mombasa），她丈夫2019年被黑幫殺害，自此獨自養大8名子女，當中部分只是手抱嬰兒。Kitsao在當地洗衣服維生，但抗疫限制措施令工作減少，收入大受影響。

Kitsao一家住在沒有水電供應的房內，她為了令孩子們相信自己在煮飯，只好煮石頭欺騙他們。不過這種伎倆暪不了孩子多久，他們很快就知道受騙，更餓得哭喊起來，Kitsao非常無助，她稱當時「我什麼也做不到，因為我什麼也沒有。」

片段廣傳後 全國爭相幫助

事件之後有好的進展，孩子的哭聲引來鄰居關注，鄰居再聯絡媒體，讓更多人知道Kitsao的困境。在電視台的報導曝光後，Kitsao除了收到捐款，也收到來自全國不同地方的電話鼓勵，她形容大家的慷慨是個「奇蹟」，她表示「在我接到來自全國多個電話詢問他們可以如何施以援手後，我不敢相信肯亞人可以如此有愛。」

除了捐款外，政府部門及當地紅十字會也有為Kitsao提供協助。

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文章授權轉載自《香港01》