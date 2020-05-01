追日逐光 旅行中擔憂父親身體、體會相遇的意義

大部分的人去北國看極光，都是搭飛機和參加旅行團。可是要想看到極光，得滿足幾個條件：

一、極光要強，事先在網站上查詢預報（auroraforecast.gi.alaska.edu）。二、天氣要好，極光發生在地球大氣之上，若雲層太厚，會將極光擋住。三、避開滿月，月亮太亮會形成光害。四、城市也有光害，所以要特別前往郊外。五、能遇上春分或秋分更好。

所以若訂了機票或旅行團，那等於下了一個昂貴的賭注，賭上面五個條件都成立。我們一向走能省就省的路線，能開車就開車，能露營就露營，剛好可以根據極光的狀況來安排行程。

就這樣，相隔幾個月後，這趟極光之旅正式啟程！我們的目標是黃刀鎮（Yellowknife），這是一座位於加拿大西北特區（Northwest Territories）以淘金起家的城市，因為極光赫赫有名，據說一年三百六十五天中，有兩百五十天可以看到極光。

從洛杉磯開車到黃刀鎮完全不停要四十一個小時，如果一天開車八小時的話（加上中間吃飯休息就得花十小時），至少要開整整五天。不過我們沒打算一路直奔上去，既然自己開車，行程比較彈性，可以密切注意黃刀鎮的天氣跟極光強弱變化。

我們從十五號公路北上，經過三天半的車程來到美加邊界，進入加拿大南部的亞伯達省（Alberta）。周圍的景色承接蒙大拿州北部的平原，沒有高山，沒有丘陵，平坦的視野一望無際，道路兩旁盡是無邊無際的白。

暴風雪來襲

因為忘了帶護照，我們避掉了加拿大北方超低溫的寒流，但是這次啟程，天氣預報傳來更不好的消息，接下來幾天，有一場超級暴風雪將要襲擊加拿大。我們之前雖然有雪地露營的經驗，也有開車遇到大雪的經驗，但是大雪跟暴風雪是不同的，就像平時的大雨跟颱風天的大雨是不一樣的意思。我在臺灣長大，Robert在加州長大，兩個人沒有真的在寒帶生活過，對於即將來臨的暴風雪，不免心裡忐忑。

我看著地圖，我們此時位於加拿大南方的亞伯達省，這裡的城市比較多，要深入到西北領地（Notrhwest Territories），繼續往北走才能抵達黃刀鎮。如果要面對大風雪的考驗，我一定選擇待在有水、有電、有暖氣的大城市，而不是杳無人煙的西北領地！

「有道理，那我們先在卡加里（Calgary）的旅社待幾晚，先不要露營，看天氣變化再修改行程。」Robert說。

真的？通常這種安於舒適的要求，Robert都會駁回，這次這麼明確果決的讓我訂旅社，可見天氣的因素有多麼令人恐懼，連他也願意屈服。只是，這讓我更加心驚。我們躲得過暴風雪嗎？就算躲過，接下來往北的行程，那裡又是怎樣的光景？風雪只能預測，真實情況只有遇到了才知道。我們接著趕路，希望在暴風雪肆虐前進入城鎮。

另一個擔心，不是來自於旅行本身，而是我父親的身體。

那年的農曆年我父親身體不適，本來以為只是普通的感冒，卻越來越嚴重，導致體力下滑，不僅夜間上廁所會跌倒，外出走路也會體力不支。一生致力於藝術創作的爸爸，甚至不得不停筆，後來媽媽也因為照顧爸爸和料理家務而病倒。這些都發生在我們出門時。

當我們年紀越來越大，經濟越來越穩定，越來越能獨當一面，但當年照顧你、撫養你，處處替你著想的雙親卻已經年邁，角色轉換，他們反倒成了需要幫助的人。處於上有老，下有小的我們，只有使不上力的焦急。

Robert看我每天跟臺灣家人通訊，常常電話講完就哭，動不動想到也哭，我想，他贊成住有Wi-Fi的旅社，也是讓我能夠持續跟家人們保持聯繫。他也向我保證，如果真的有什麼緊急狀況，我們隨時可以中斷旅程，飛回臺灣。這些溫馨的舉動，給了我很大的鼓勵，並且感到安心。

旅行過程中的氣候變化，以及對家人健康的顧慮，讓這趟旅行一開始就顯得有些顛簸，彷彿站在一條不熟悉的十字路口，看不清哪條路才是正確的方向，很害怕選了讓自己後悔的路。

車子往前開著，天上的雲越來越低，眼前筆直開闊的道路往天際而去，天空跟道路在遠方相遇，分不清是雲向下貼壓著地，還是地向上觸碰著雲。 這時距離卡加里還有兩個小時車程，Robert努力驅車趕路，希望在暴風雪襲擊前入住旅社，但暴風雪終究不是慈眉善目的老爺爺，既然注定是帶來災難的角色，當然不會等你準備好才登場。

天上的厚雲終於承受不住水氣的重量，臣服於地心引力，看不見的水蒸氣被低溫凝結成冰晶，灑在空中形成靄靄白雪，投向大地的懷抱。接著風勢開始變強，在窗戶緊閉的車內也可以聽到曠野中呼嘯撕裂的聲音，摸不著也抓不到的氣體，此時展現力道，在這片大地上橫掃肆虐，像是萬把無形的尖刃，企圖切割世間的靈魂。

這樣凌厲的風勢讓羽毛般的白雪無法承受，漫天撲面而來。剛開始降雪時，高速路面上的積雪還不深，但是被風吹成蛇行的浪紋，我們載滿裝備的四輪傳動越野車，就像是海中的衝浪板，在強風中漂浮，在柏油路面上滑行。高速公路上的雪被大風吹的像是蛇行的浪紋

大貨車從我們旁邊超車，大雪整個被揚起，眼前一片白茫，完全看不到路雖然每一次打滑Robert都能抓正回來，但總是讓我非常驚駭。我很畏懼那種失去控制的感覺，就像日食山上的滑石，浮潛的海浪推擠。不久後，雪量便以驚人的速度堆積起來。北國的冬天積雪本來就不太會融化，這波暴風雪帶來的雪量更是驚人，路旁已經出現好幾尺的積雪，比較低窪一點的區域還融化成冰沙或雪泥。然後，我們開始看到失去控制的車子滑出路面，衝進路旁的雪堆裡。一路上數了數，至少有十四輛車卡在路邊，其中一輛大型貨車甚至整個倒栽蔥翻過來。這些都是久住加拿大的居民呢！還是敵不過暴風雪的力量。我們兩個來自加州沙漠的旅客更是戰戰兢兢，當我們到達旅店時，Robert說因為一路緊握方向盤，全身緊繃戒備，手腳都很痠疼。之前不管爬山渡河，也從沒聽過他抱怨，可見這趟為時兩小時的暴風雪之旅有多折騰人。

重要的決定

離開卡加里市我們繼續往北方開去，暴風圈過去，天氣轉晴，天空也出現藍天。這次的暴風雪讓當地人也叫苦連天，有人聽到我們從加州開了三、四天的車子來到卡加里市，正好遇到他們十年來最大的暴風雪，不是投以同情的眼光就是對我們豎起大拇指。

我們沒有直接取道北上前往艾蒙頓市（Edmonton），而是往西走，進入加拿大洛磯山脈群，行經班夫國家公園（Banff National Park），然後往北進入傑士伯國家公園（Jasper National Park），打算在山上露營幾天，看看能不能遇到野生動物。

上一趟的極光之旅，因為忘了帶護照，得以在黃石公園久留，看到許多野生動物，讓我們非常驚豔。加拿大人口稀少，很多地方還保留大自然原始的模樣，令我們滿心期待。

車子在冰原公路（Icefields Parkway）上奔馳，積雪又厚又深，一路上洛磯山脈的巍然山勢配上鋪天蓋地的靄靄雪景，果然壯麗非凡，令人驚嘆。

「昨天有打電話回臺灣嗎？」Robert邊開車邊問。我本來在寫作，不過車子在山路間行進，繞來彎去的，完全沒辦法寫。我索性閤上筆電，專心欣賞窗外的美景，跟Robert聊天。

「有，媽媽說今天爸爸的狀況還不錯，就是容易累，整天打瞌睡，最近都沒畫畫了。」我說。我很難想像父親有一天會因為體力不好不想作畫，這是多麼沮喪的心情啊！ 「身體不好難免影響心理。」Robert感慨的說。

「是啊，畫畫也是需要心情的，」我嘆口氣，「我們距離這麼遙遠，幫不上忙，不過下個月就要回臺灣了，到時候他們見到我們，應該會很開心。」

太陽出來，但是蒸發的水氣繚繞，又遮住了陽光，天色山色一片白靄冰原公路往北開，在山岳間穿梭。

Robert一邊開車，似乎在認真思考什麼。我看這段山路比較平緩，正準備打開電腦工作，他又開口。

「我最近在想……」他的口氣有點嚴肅，我好奇的又閤上筆電。

「去年看完日食後，我們都知道彼此很適合，」他娓娓道來，「這段時間，真的是我這一生最快樂的時候。」

我心裡暖暖的，我知道Robert在鼓勵我，為我不能在雙親身邊盡孝的焦急打氣。別看我書中寫的都是他餵我白眼，叫我瑞塔多，但是在最無助心碎的時候，他一直都在身邊陪伴著我。

我們兩個都是有過失敗婚姻的人，曾在感情中經歷許多挫折和無奈，所以我們相遇不久就知道兩人之間的牽引有多強。尤其兩趟日食追尋之旅，讓我們更接近對方，我們有共同的興趣，對生命的價值觀完全契合。

「你讓我想成為一個這樣的男人——誠實、勇敢、善良、忠誠。我從來不知道生命可以這麼快樂。」他繼續說。

「你的快樂，對我來說有很大的意義。」我每次都這樣告訴他。我曾經很努力的想要取悅身邊的每個人，即使現在也常常在潛意識中這麼做，但是，這樣的努力不等於別人就會領情，而且也容易忘了自己的快樂。跟Robert在一起，我們願意做讓對方快樂的事，不只是願意，是樂於，因為另一半快樂，自己也會快樂，因為受惠的一方心裡存的是感激與珍惜，而不是理所當然。

其實不管是男女朋友、夫妻，還是父母和子女，或者同儕，如果相處方式存有感激，願意看到對方的付出，感覺到的是幸福而不是勉強，這樣的關係就有機會健康的持續下去。

「我在想，你父親身體不好，我們應該做一些讓他開心的事。」他頓了頓。這是什麼意思？我們下個月就要回臺灣，還要做什麼事？我有點困惑，但是存在我們之間的強烈默契，又讓我無法裝傻。

Robert握著我的手。「我知道我們會永遠在一起，如果我們結婚的話，一定讓他老人家更開心，心情好，恢復得一定更快。」

我腦袋一轟，真的嗎？等等，他在跟我求婚嗎？沒有下跪，沒有鑽戒，沒有表演，沒有米其林星級餐廳，這樣算求婚嗎？怎麼跟「如果我們帶維他命回去的話，一定讓他老人家更開心」的說法很像？

而且，他有看過中國古裝劇嗎？怎麼聽起來好像要沖喜的樣子？還是我古裝劇看太多了？

外面攝氏零下二十度，可是我的心好暖，山上雪花片片，我也心花瀲瀲。

「我知道我爸爸會開心。」我說，「我也好高興……」

在這個簡單的回覆背後，是淚水洗滌出來的精華，是痛苦淬鍊出來的體驗。我們用苦難當土壤，磨練當養分，再用愛來當支架，付出真心來灌溉，才有了現在這個在北國山上的晶瑩果實。

「所以，我們這樣算訂婚了嗎？」我傻傻的問，揩掉臉上的淚水。

「應該……算吧。」他也傻傻的回答，握緊我的手。

「可是我沒拿到鑽戒耶！」 「等會上山找找看有沒有沃爾馬！」

我們兩個大笑。因為他知道我不喜歡鑽石，山上更不會有沃爾馬。

所以訂婚沒有儀式，沒有鑽戒，沒有宴客，兩個人說了就算！

結婚這個動作帶來的不只是一份證書，更不能保證永遠幸福美滿。這個動作代表的是責任，願意為兩人愛情持續下去的責任。當他在考慮跟我結婚的同時，也想到兩個爸爸的心情，也知道我有兩個青春期可（彆）愛（扭）美（難）麗（搞）的女兒，這些隨著愛而來的責任，需要更大的肩膀來擔負。而他願意在這個上有老，下有小的艱難階段陪伴我一起度過，這樣的人值得我付出。

【本文節錄自《追日逐光（陳郁如的旅行風景2）》，親子天下出版，陳郁如／著，未經同意禁止轉載。】