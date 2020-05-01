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NASA與3家太空公司簽約 開發登月艇

中央社 / 華盛頓30日綜合外電報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）今天表示，與3家太空公司簽訂將近10億美元的合約來研發登月艇，讓人類重返月球。

法新社報導，億萬富翁馬斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX）、電子商務界巨擘貝佐斯（Jeff Bezos）的藍源公司（Blue Origin）和美國應用科學與資訊科技公司Dynetics獲得9.67億美元的載人著陸系統合約。

這3家公司將在2021年2月結束的合約期內彼此競爭，NASA屆時將決定誰有機會執行技術展示任務。

NASA署長布萊登斯坦（Jim Bridenstine）說：「美國朝2024年送太空人上月球的最後一步邁進，我們將見證不可思議的時刻，包括史上首位女太空人踏上月球表面。」

「這是阿波羅時代以來，NASA首度出資開發載人著陸系統，現在我們與公司簽約，請他們幫阿提米絲（Artemis）計畫研發。」

載人著陸系統是阿提米絲任務核心元素之一，另外還有太空發射系統火箭、洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）率領開發的獵戶座（Orion）太空船，以及環繞月球的小型太空站「匝道」（Gateway）。

太空人 NASA 馬斯克

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