金正恩性愛列車揭秘「歡樂組」專挑高妹處女 最小未滿13歲

朝鮮領袖金正恩的健康狀況及行蹤成謎，有美國偵察衛星最近捕捉到金正恩專屬列車停泊在元山市車站，引人質疑病危之說其實只是度假行。不過「金仔列車」向來神秘，據外媒報道，專車除了防衞設備強如「裝甲火車」，車上更有專門為領導人提供娛樂與「服務」的「歡樂組」（기쁨조）美女相伴。

金正恩自4月11日後未有再公開露面，專屬他的20卡列車內設擺放粉紅色沙發的休息室，還有會議室、辦公室和餐廳，猶如「移動城堡」。據報美女車長乃出身於由金正恩精挑細選的「歡樂組」，有指金正恩以專屬列車出行時都有美女相伴。

綜合韓媒報道，「歡樂組」由滿足組（만족조，音譯）、幸福組、歌舞組和活動組組成，成員均需接受非常苛刻的審查，主要有5大基本條件。在年齡方面，要加入滿足組和幸福組年齡需介乎14至25歲，其餘兩個小組則更年輕；有脫北者曾指出，「歡樂組內有很多未滿13歲的少女」。

雖然金正恩本身不高大，卻鍾情高妹，因此歡樂組成員普遍身高都在1.65米以上。此外，成員必須夠「純潔」，不但要沒有性經驗，但凡曾有男朋友的女性，亦會被排除在選拔對象之外；在首次選拔時，一眾女性皆需接受身體檢查，其後每年再檢查兩次。

韓媒表示，當成員滿足以上4個條件，其中滿足組據報要接收約20個月的集訓，學習英文、日文和中文等外語，甚至性招待的衣着、避孕方法等，盛傳滿足組成員的平均工資相當高，入選時可獲2000至4000美元（約15500至31000港元）。

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文章授權轉載自《香港01》