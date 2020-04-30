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防疫有功！陳時中等抗疫部會首長 520後可望留任

他為殺警案凶手做鑑定 「不該責備做出專業決定的人」

感謝回收人員堅守崗位！日人「一舉動」網讚：好有愛

香港01 / 記者謝茜嘉／綜合報導
東京民眾將感謝信貼在垃圾袋上感謝回收人員。圖擷自asahi
東京民眾將感謝信貼在垃圾袋上感謝回收人員。圖擷自asahi

新冠肺炎（COVID-19）持續肆虐，雖然不少人留在家中盡量避免外出，但有更多不同行業的工作人員在非常時期仍默默堅守崗位。最近東京出現一件暖心事，有居民特地把感謝信貼在垃圾袋上，感謝回收人員辛勞工作之餘，也請他們小心身體健康。事件引來網友關注，大讚居民非常有心，為社會帶來正能量。

近日東京荒川市的居民做出非常有愛的舉動，他們於準備丟棄的垃圾袋上貼着一封感謝信，希望以文字答謝仍在默默工作的回收人員。信中內容寫道「致各位垃圾回收人員，新型肺炎現正持續，非常感謝你們每月、每週2次來收集垃圾！請加油，讓我們一起對抗疫情，今後也麻煩你們了」。

另封感謝信表示，「致各位垃圾回收人員，感謝你們的辛勞付出，無論何時何刻都非常感謝，因應新冠肺炎的感染範圍不斷擴大，請你們也要注意身體健康」。照片在網上曝光，網友大讚信件內容窩心，並為回收人員加油打氣，「很有愛」、「各位加油，疫情很快過去」、「各位仍要外出工作的人辛苦了」，「辛苦你們了，很偉大」、「謝謝你們的付出」。

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文章授權轉載自《香港01》

東京 COVID-19 新型冠狀病毒

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