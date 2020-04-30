綠洲、電台司令 傳奇樂團驚喜出新歌

疫情期間，英國傳奇樂團「綠洲合唱團」和「電台司令」不約而同帶給歌迷驚喜新歌！英倫傳奇樂團「綠洲合唱團」睽違11年驚喜發表新歌，並表示是因為疫情閒在家整理時，意外發現了試唱帶。英國90年代經典搖滾樂團「電台司令」主唱湯姆·約克，則在脫口秀上驚喜發表新歌，慰勞演唱會因疫情取消而無法參與的歌迷。

睽違11年的驚喜

根據《每日郵報》報導，英國傳奇搖滾樂團「綠洲合唱團」的主唱諾爾‧蓋勒格，在樂團官方Instagram上突然宣布將發表新歌〈Don’t Stop〉。這首歌是於2006年在香港演唱會時的試唱帶，只唱過一次且從未公開曝光。諾爾表示，他因為疫情待在家，動手整理時意外發現這個驚喜，他甚至以為這首歌早就遺失了。

〈Don’t Stop〉即使只是試唱帶，卻是樂團解散11年後首度發表的新歌。綠洲合唱團（Oasis）於1991年在英國曼徹斯特成立，其核心人物為諾爾及連恩兩兄弟，著名歌曲有〈Wonderwall〉、〈Don't Look Back In Anger〉等。然而樂團聲名大噪後，兄弟爭執頻繁，於2009年宣布解散。近年兄弟關係緩和，雖然還未有正式復出消息，但久違發表新歌已經足以讓樂迷驚喜。

脫口秀發表新歌

《NME》報導，90年代的經典英倫樂團「電台司令（Radiohead）」主唱湯姆·約克，在29日擔任《吉米法倫脫口秀》的音樂嘉賓時，演唱了新歌〈Plasticine Figures〉，他甚至在個人推特帳號上分享了歌詞。

湯姆·約克於去年發表第三張個人專輯《ANIMA》，原本計劃今年要進行北美巡演，無奈因疫情取消。另外，電台司令也在疫情期間，一週一次分享過去的演出紀錄，如2012在科切拉音樂節上的演出。這樣一週一次的分享會持續到狀況減緩，「或者直到我們把表演都用完。」

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