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線上投票利弊參半 駭客、做票堪憂

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
因為新冠肺炎影響，許多國家希望以網路投票代替，但其安全性和真實性受到質疑。（Photo from網路截圖）
因為新冠肺炎影響，許多國家希望以網路投票代替，但其安全性和真實性受到質疑。（Photo from網路截圖）

選舉線上投票喜憂參半，降低成本及感染風險的同時，還得面對駭客攻擊，和選票監督不足等諸多挑戰。各國選舉投票因疫情取消或延期，現場投票和郵寄投票都受影響，因此部分國家如法國，民眾願意改為網路投票。然而報導分析，網路投票系統若不夠完備，容易成為駭客目標，且網路投票很容易做票。

網路投票成本低

根據《經濟學人》報導，許多國家都願意使用線上投票。在法國的民調指出，有56%的民眾同意透過電腦或者手機投票；在波蘭，由於5月即將舉行總統大選，有參議員發起連署，希望能將科技與投票結合；在美國，如西雅圖早在1月就開始測試網路投票系統。巴西政府最大的反對勢力工黨，這個月才剛透過網路投票選出新的領袖。

報導認為，過去在電視劇中才可能成真的網路投票，如今可付諸實現。研究顯示，網路投票比起郵寄投票或者現場投票，節省將近一半的成本。雖然很多國家早已對海外僑民或者行動不便人士開放郵寄投票（如美國），但因為新冠肺炎疫情影響，郵寄投票的遞送也大受影響。

安全性不足缺信任

但網路投票的安全性依舊受到質疑。《時代雜誌》曾撰文，認為網路投票方便，但網路的安全性仍然受到質疑。來自波士頓的科技公司Voatz試圖發展投票系統，儘管承諾會刪除用來辨識身份的指紋或者臉部資訊，但專家仍警告，沒有任何系統可以百分百值得信任，尤其2016年美國總統大選的「通俄門」爭議，更凸顯現場紙本投票的安全性。

《經濟學人》認為，網路投票只是一種妥協方案，但不可能全面取代實體同票。當投票系統不夠完備時，駭客可以用各種方法影響選舉結果，如竊取選民資料、複製選務系統，甚至影響計票數字。選舉制度國際基金會則警告，若完全沒有網路投票經驗的國家，不應該因為疫情影響而匆促發展系統。

文中舉例，愛沙尼亞是全世界唯一全面開放網路投票的國家，塔林理工大學的教授Robert Krimmer表示，為了增加選舉可信度，投票完後都要經過多輪的驗證，而且至少花了14年，才讓網路投票率從2%提升到44%。愛沙尼亞當局也坦承，雖然線上化推動有成，但仍然不敢保證自家系統能對駭客攻擊完全免疫。

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