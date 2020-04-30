美國好市多新規定！5月4日起戴口罩才能購物

好市多(Costco)29日宣布，從5月4日開始，全美好市多強制要求顧客須戴上口罩或掩蓋口鼻才能進入賣場內購物；此外，5月4日起，部分好市多賣場將在每周一到周五的上午9時到10時，專門開放60歲及以上的年長者及殘障者購物。

好市多29日向持卡會員發出上述通知。郵件中指出，5月4日開始，凡兩歲及以上的民眾進入好市多賣場時，都須戴上口罩，或以衣物、圍巾等物件掩蓋口鼻；好市多提醒，即使戴上口罩，每位消費者仍須在營業場所內保持社交距離。

郵件還指出，由於疫情關係，消費者禁用自行攜帶的環保袋在店內裝所購入商品、食品，以減少病毒感染機率；此外，包括衛生紙、瓶裝水、消毒濕巾、餐巾紙、大米、消毒噴劑等商品，在疫情期間均不允許退貨。

有關年長者購物時間的詳細店址，可直接到www.costco.com查詢。