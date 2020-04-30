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花四年搓揉成神作！這款藍色水晶球「原料」揭曉

聯合新聞網 / 綜合報導
圖擷自https://j-town.net/tokyo/
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隱形眼鏡向來是愛美不戴眼鏡的近視族群的選項之一，近來愈來愈多拋棄式隱形眼鏡，成為更方便的選擇。若是用過的拋棄式隱形眼鏡不丟棄，可以做什麼呢？一名日本網友在推特上po出自己長達4年來的隱形眼鏡神作：一顆發亮如藍色水晶球的隱形眼鏡「收集品」，獲得眾多網友回響熱議。

該名網友在po出的作品照中寫道，「我用了4年的隱形眼鏡弄成一個圓，這是4年來創造的隱形眼鏡集合體，我用的是日拋式的隱形眼鏡，每天不丟棄它做出來的成果」。原po藉由每日辛苦的黏貼搓揉，將乾掉的拋棄式隱形眼鏡集結成一顆巴掌大般的藍色水晶球。他並稱：「我敢肯定我對連續性的力量感到驚訝，它看起來像是一顆漂亮的藍寶石，不知道是否可以用乾淨來形容它。」

該款驚人的藍色隱形眼鏡水晶球除了讓眾多網友嘆為觀止之外，由於鏡片上仍會殘留細菌，也讓人直呼「噁心」。有人稱道：「顏色是很美，但似乎有細菌」，「美麗，但令人毛骨悚然」，也有人贊許原po堅持不懈地神創作，認為「持續就是力量」。有網友還好奇，這顆球到底用了多少隱形眼鏡。

隱形眼鏡

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