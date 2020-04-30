影／彷彿電影情節 哈伯望遠鏡拍下彗星崩解瞬間

去年十二月，天文學家曾經發現一顆正在靠近地球的彗星，並預期它將會在今年五月，進入到從地球上肉眼可視的範圍，讓不少天文迷相當期待。不過，最新的消息可能要讓天文迷失望了，天文學家已經證實，該彗星已經崩解，並且分裂成許多碎片。

根據哈伯望遠鏡官方新聞稿，阿特拉斯彗星是於2019年12月，被夏威夷的「小行星撞擊預警系統（Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System，簡稱ATLAS）」發現。當時，阿特拉斯彗星的亮度正在不斷地提升，許多天文學家因而預測，今年五月它就會接近地球到肉眼可見的距離。然而，在三月過後，彗星的亮度又開始下降。天文學家研判，應該是彗星中的彗核已經開始裂解。到了四月中，這一點也透過觀測得到了證實。

幸運的是，即使彗星開始面臨崩解，哈伯望遠鏡依然拍攝到了這顆彗星生命的最後餘光。4月20日，哈伯觀測到彗星分裂成大小不一的30片；到了4月23日，可以觀測到的碎片只剩下25個。天文學家目前還無法判斷，究竟是因為反射太陽光的關係，讓他們時亮時滅，還是他們觀測到的碎片根本就是不同的兩批。

加利福尼亞大學洛杉磯分校（UCLA）的行星科學暨天文學教授大衛‧朱維特（David Jewitt）表示：「彗星的外觀在兩天之內發生了很大變化，讓我們很難理出什麼頭緒。」

馬里蘭大學（University of Maryland）的哈伯二號觀測隊負責人葉泉志（Quanzhi Ye）則表示：「這很令人振奮，不只是因為這樣的狀況很酷，也因為這種事其實很少發生。大部分的彗星碎片都太暗了、難以觀察。這種規模的大小大概十年只會發生一兩次。」

阿特拉斯彗星最後一次被觀測到時，是在火星的運行軌道內，距離地球一億四千五百萬公里處。預估在5月23日時會抵達距離地球最近的位置，約一億一千五百萬公里處。