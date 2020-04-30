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記者在家視訊連線漏穿外褲 美媒意外發現他老爸是超人

聯合新聞網 / 綜合報導
擷自推特畫面
擷自推特畫面

一名27歲的《ABC》新聞台記者威爾李維（Will Reeve），28日在美國晨間節目「早安美國」(Good Morning America)中，報導美國民眾在家工作，及佛羅里達州利用無人機為慢性病患者送藥情形，未料，當時由於是在家與棚內主播進行現場連線，該名記者上半身雖著正式西裝，但拍攝鏡頭移到下方時，卻發現他僅著一條黑色內褲，在抗疫期間引發熱議，美媒驚訝發現，該名男記者恰好是曾飾演「超人」，己逝好萊塢明星克里斯托佛·李維（Christopher Reeve）的兒子。

美媒驚訝發現，該名沒穿褲子的男記者，恰好是曾飾演「超人」，己逝好萊塢明星克里斯托佛·李維（Christopher Reeve）的兒子。圖擷自doyouremember.com/
美媒驚訝發現，該名沒穿褲子的男記者，恰好是曾飾演「超人」，己逝好萊塢明星克里斯托佛·李維（Christopher Reeve）的兒子。圖擷自doyouremember.com/

該報導畫面在現場播出後，該名記者露出大腿的畫面在推特瘋傳，意外引來眾多網友討論。多數傳媒同業的網友認為僅穿著內褲便連線錄影的作法太不專業，還有點愚蠢。但也有不少網友認為，過去有不少體育主播都穿著短褲，並不覺得有什麼好大驚小怪的，「加上誰不想看那些腿？ 」牛仔褲LEE品牌也加入留言，表示歡迎該記者提供褲子尺寸，願意提供幾款褲子任群選擇。

在畫面曝光後，威爾李維解釋，原來計畫在連線後立刻外出運動，才先換上短褲做準備，沒想到自己的鏡頭畫面調太寬了，才意外被發現沒穿長褲，他也表示，我用最搞笑的方式讓大家笑個夠了，盼能在疫情期間讓大家輕鬆一下。

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