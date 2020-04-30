西班牙官員用漂白水消毒沙灘 挨轟後道歉

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球各地蔓延，《衛報》4月28日報道，西班牙地方官員以抗疫為由，安排用漂白水為當地一個沙灘「消毒」，此舉遭環保組織批評是危害生態，官員在飽受批評後道歉。

報道稱，涉事沙灘位於西班牙南部村莊薩阿拉-德洛斯阿圖內斯（Zahara de los Atunes），由於中央政府放寬抗疫措施，地方政府想為容許兒童外出作好準備，官員出動的招數，便是安排拖拉機到現場，然後噴灑稀釋漂白水。

2020年4月，官員安排拖拉機到沙灘，加裝裝置在沙灘上噴灑漂白水。圖擷自 YouTube

但是此舉引來批評，環保組織斥行動完全荒唐，組織代表貝尼特斯（María Dolores Iglesias Benítez）形容沙灘是一個活生生的生態系統，「當你用漂白劑噴灑它，將殺死所有遇到的東西。」她為在沙灘棲息築窩的雀鳥感到擔心，又憂慮拖拉機可能破壞雀鳥生下的蛋。綠色和平的西班牙分部之後也批評官員的做法。

西班牙地方官員之後解釋稱，他們的動機單純為了保護兒童，及後已經意識到錯誤。

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文章授權轉載自《香港01》