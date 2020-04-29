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德國醫生抗議新冠肺炎保護裝備不足 拍攝裸照喚起關注

香港01 / 記者梁凱怡／報導
德國有醫生發起名為「赤裸裸不安」（Blanke Bedenken）的行動，透過拍攝裸照，喚起外界關注裝備和物資不足的問題。
德國有醫生發起名為「赤裸裸不安」（Blanke Bedenken）的行動，透過拍攝裸照，喚起外界關注裝備和物資不足的問題。

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）持續，全球醫療物資短缺，站在抗疫最前線的醫護人員面臨感染風險。德國有醫生發起名為「赤裸裸不安」（Blanke Bedenken）的行動，透過拍攝裸照，喚起外界關注裝備和物資不足的問題。

醫生利用診所不同物品例如文件夾、廁紙、醫療設備等遮掩身體，拍攝全裸照片。醫生組織透露，活動是受到法國普通科醫生科隆比耶（Alain Colombié）啟發。科隆比耶在診所拍攝裸照，形容抗疫期間醫生形同「炮灰」。

其中一名普通科醫生伯諾（Ruben Bernau）向德國《醫生報》（Ärztezeitung，暫譯）表示，他和診治團隊缺乏應付病毒的裝備，「裸露象徵我們缺乏保護的情況下有多麼脆弱」。普通科醫生胡澤曼（Jana Husemann）也指，當然希望繼續治療患者，但要求有適當的個人保護裝備。有醫生指出，她是受訓為傷口縫針，但「為什麼現在要縫製自己的口罩？」

德國1月底出現首宗新冠肺炎確診個案以來，醫生已經多次要求供應更多個人保護裝備。生產裝備的德國公司已經增產，但仍然未能應付需求。醫院亦頻頻發生失竊事件，消毒用品和口罩被偷走。

德國醫療保險協會的最新調查發現，國內醫護欠缺超過1億個即棄口罩、近5,000萬個濾式口罩和逾6,000萬套即棄防護服和手套等。

延伸閱讀：

【新冠肺炎】歐美醫療劇全面停工　劇組急捐贈醫療物資予前線醫護

【新冠肺炎】IKEA繼LVMH、CHANEL、Nike後　生產防護裝備助醫護

文章授權轉載自《香港01》

德國 裸照 新冠肺炎 醫護人員

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