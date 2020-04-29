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影展轉線上挑戰多 要收費、降低互動

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導

大型影展因疫情取消，想轉型線上發表又面臨平台收費、喪失互動等諸多挑戰。因疫情衝擊，有影展選擇與串流平台合作將影片上線，如SXSW（南方極南）影展，但收費問題引起討論；也有影展如威尼斯和坎城，認為全面轉為線上將喪失與業界人士的互動機會，因此選擇延期觀察狀況。

收費成問題

當影展因疫情取消，轉為線上似乎能讓電影有機會曝光，但收費將成為問題。根據《Marketplace》報導，美國的SXSW（西南極南）藝術節就宣布要將40部短片上架到媒體Amazon Prime上架，並且免費觀看。有學者認為，由於參加SXSW的製片人大多是新人，曝光率比什麼都重要，因此借助串流平台，有助於未來規劃其他電影創作。

然而專職娛樂產業的律師Mark Litwak卻認為，即使是新人，一樣要考量收費問題，「如果想當一個製片人，你就得是一個生意人。」他認為，沒有賺錢，曝光度再高，一樣拍不了下一部電影。

然而也有表演團體願意擁抱數位化。根據《Deadline》報導，百老匯宣布5月將推出「Broadway on Demand」串流平台，有100多部經典表演可以觀看，雖然有少部分免費節目可看，也有月費會員才能獨家觀看的影片。

喪失互動機會

也有著名影展對轉線上不以為然。根據《巴倫週刊》報導，坎城影展和威尼斯影展向來是商業對手，但一致反對線上影展。坎城影展總代表Thierry Fremaux表示，線上影展違反了坎城的精神，「在電腦上看魏安德森或保羅范赫文的電影？」他認為，坎城影展就是為了讓各地的製片人、藝人們等齊聚一堂交流的機會，不可能被線上取代。

而原本預計9月舉辦的多倫多影展則表示，雖然仍希望可以順利舉辦，但若疫情狀況不佳，不排斥轉為線上舉辦的方式。

老電影重獲生機

根據《綜藝》於周日舉辦的線上論壇，阿姆斯特丹國際紀錄片影展（IDFA）的藝術導演Orwa Nyrabia認為，線上影展對於老電影是重獲生機的方式。據統計，IDFA的線上片庫過去平均每個月有8萬到9萬人次造訪，但過去四週暴漲了150萬觀看人次。

然而對於能見度較低的國家或者創作者，過去可以藉由實體影展有曝光機會，但轉為數位化後，要與更多影片廝殺競爭，曝光機會會大幅減少。

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