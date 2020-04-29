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要溫飽還是口罩？ 疫情讓窮人陷兩難

台灣醒報 / 記者林祐任╱台北報導
甘古利指出，雖然不分階級和種族都有可能感染新冠病毒，但疫情卻造成了另一種不平等：窮人買不起口罩。(Photo by Twitter)
甘古利指出，雖然不分階級和種族都有可能感染新冠病毒，但疫情卻造成了另一種不平等：窮人買不起口罩。(Photo by Twitter)

窮人面臨的兩難：究竟是要溫飽還是買口罩避免自己感染新冠肺炎？在印度、巴基斯坦等南亞諸國，由於政府強制民眾戴口罩，口罩價格飆漲至7美元，但有勞工一天卻賺不到1.5美元，「一罩難求」。對此，許多人不得已利用手邊的材料自製口罩，例如圍巾、內衣褲、垃圾袋甚至葉子。

防疫、溫飽兩難

根據《半島電視台》報導，在印度、巴基斯坦和斯里蘭卡，大部分的公共場所都強制民眾戴口罩，因而造成了口罩需求大增和價格飆漲，甚至可以賣到7美元（約台幣210元）。NGO人權觀察的南亞主任甘古利指出，雖然不分階級和種族都有可能感染新冠病毒，但疫情卻造成了另一種不平等：窮人既收入減少又買不起口罩。

「我應該買口罩還是買給家人的食物？」阿富汗的勞工可汗一天賺不到1.5美元，雖然阿富汗政府僅「建議」民眾戴口罩，但為了避免感染的風險，他仍面臨戴口罩和溫飽的兩難。斯里蘭卡政府則將外科口罩的價格限制在8美分以下，但住在貧民窟的哈商直言，很多地方早已賣超過這個價錢，有的甚至到40美分。

各種材料充當口罩

對此，亞洲樂施會的發言人昆巴拉薩拉呼籲，政府應該免費提供防疫物資給窮人和高風險族群。然而，也有許多人選擇自製口罩，材料包含紗麗、圍巾或手帕，早在疫情爆發之前，南亞的民眾就會利用這些材料蒙住口鼻以預防空汙。另外，警察和慈善團體也製作數百萬張可清洗口罩，免費或低價發送給貧民窟。

《德國之聲》報導，在菲律賓，有民眾拿運動尿布、內衣褲和垃圾袋充當口罩；亞馬遜雨林的原住民則是拿香蕉葉做口罩，祕魯的原住民社區聯合會負責人庫蘇里奇坦言，食物已經出現短缺，他們沒有獲得政府的援助，連買糖的錢都付不出來，更別提口罩。

不過，窮人戴自製的口罩竟也引發歧視的爭議，印度孟買的億萬富翁馬辛卓，日前在推特上貼出一對婦孺拿葉子當口罩的照片，並寫道：「大自然提供我們一切所需。」隨後引發網友批評，之後馬辛卓也刪掉此文，表示他對社會不平等的現況同理心不夠。

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口罩 印度 疫情

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