出生6個月動心臟手術後又染疫 英國女嬰成功擊退病毒

新型冠狀肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球，英國一名只有半歲的女嬰本來已因心臟和氣管問題進行大手術，後來更被確診新冠肺炎，但女嬰生命力頑強，成功撃退病毒，近日更可由深切治療部轉至普通病房，醫護人員和父母都被這位小勇士感動。

女嬰艾琳（Erin Bates）只有6個月大，出生時有5磅4盎司（約2.38公斤），由於心臟問題艾琳出生後已經動過手術，至今年1月，艾琳又出現呼吸道感染和肺炎，令她的氣管及支氣管出現軟化，需要使用呼吸機。

不幸的是艾琳在4月又被確診新冠肺炎，在治療期間她身上被貼上多個儀器，連着長長的管子戴上呼吸機，與病毒對抗。近日艾琳的病毒測試終於呈現陰性，可以由深切治療部轉至普通病房，當艾琳被推出病房時，10多名醫護人員夾道拍掌，場面令人感動。

艾琳被轉到普通病房後，父親韋恩（Wayne）才第一次能去探望女兒，他指「艾琳擊敗了病毒，希望人們知道新冠病毒對已有疾病的人，並不代表判了死刑。」韋恩也多謝公眾的支持，雖然艾琳仍有其他疾病，但韋恩和妻子都鬆了一口氣，希望艾琳在10月前可以回家休養。

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文章授權轉載自《香港01》